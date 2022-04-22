Режим Путіна готує масштабні теракти на своїй території, вже евакуйовують людей, – Казанський

Російський диктатор Володимир Путін вирішив діяти звичними для себе методами – терактами проти своїх же громадян. Звинуватити у бомбардуванні росіян він збирається Україну.

Як повідомив журналіст Денис Казанський, розвідці стало відомо про підготовку до терактів у Росії. Путін хоче влаштувати бомбардування росіян та звинуватити у нападі ЗСУ.

Читайте також Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я, – Зеленський звернувся до українців

Теракти та провокації

За інформацією розвідників, ФСБ та Міноборони Росії готують теракти у Білгородській, Курській та Брянській областях. Також туди звозять уламки українських "Байрактарів" та вертольотів.

Згідно з планом Путіна, росіяни вчинять масштабні провокації, вибухи на об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Росія звинуватить в усьому ЗСУ та "знайде" уламки нашої техніки, яку нібито збили російські ППО.

Також повідомляється, що в рамках підготовки до провокацій з деяких прикордонних міст росіяни вже провели евакуацію людей.

Дивіться також – на відео Путіна та Шойгу помітили щось дивне