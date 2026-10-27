На Херсонщині режим тиші розширили за межі Олешок: Меланія Трамп розповіла подробиці

Режим тиші між Україною та Росією на Херсонщині запрацював 27 жовтня і триватиме до 1 листопада. Його географічну зону розширили за межі міста Олешки для гарантування безпечного проїзду гуманітарних конвоїв.

Згідно з повідомленням першої леді США Меланії Трамп у соцмережі X, припинення вогню набуло чинності о 04:00 за московським часом.

Що сказала Меланія Трамп про режим тиші в Олешках?

Вона зазначила, що наразі порушень домовленостей з обох сторін не зафіксовано.

Запуск режиму розпочали на два дні раніше від запланованого графіка. Такий крок пояснили необхідністю гарантувати безпеку цивільного населення та прискорити надання критичної гуманітарної допомоги жителям регіону.

Запровадження режиму тиші підтвердив начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав домовленості щодо зниження військової напруги на півдні України найбільшою деескалацією з 2022 року.

Загалом відомо про три кроки для порятунку цивільних в Олешках: запровадження режиму тиші, доставлення гуманітарної допомоги та забезпечення вільного пересування місцевих жителів.

Яка роль США у деескалації в Олешках?

До гуманітарної операції в Олешках залучена американська сторона. Головний радник Меланії Трамп Марк Бекмен повідомив, що Newsmax планує відправити до міста журналістів для висвітлення її перебігу. За його словами, Росія запевнила Україну та США, що поважатиме вибір місцевих жителів — залишитися вдома або виїхати. Водночас подробиці механізмів захисту не розкрили.

Локальне перемир'я може показати, чи здатні Київ і Москва виконувати гуманітарні домовленості, однак саме по собі не наблизить завершення війни без чітких зобов'язань і гарантій безпеки.