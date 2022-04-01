"Режим тиші": окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська

На Луганщині окупанти цинічно обстріляли евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Домовлятися з росіянами, певно, можна. Вірити дотриманню обіцянок – у жодному разі. Сьогодні (1 квітня – 24 канал) нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін", – розповів глава ОВА.

За словами Сергія Гайдая, попри обстріли, усіх людей доставили до залізничних вокзалів. З Лисичанська вдалося евакуювати приблизно 1 300 людей.

Для порівняння, це середньодобовий показник по всій області загалом,

– додав глава ОВА.



З Лисичанська евакуювали рекордну кількість людей / Фото з телеграму Сергія Гайдая

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