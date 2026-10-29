Гуманітарну операцію в Олешках висвітлюватимуть американські журналісти, – Меланія Трамп

До тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині вирушать 4 журналісти американського каналу Newsmax для висвітлення гуманітарної місії. Вони працюватимуть як нейтральні спостерігачі.

Про це написала Меланія Трамп у соцмережі X. Згодом це підтвердив її головний радник Марк Бекмен в інтерв’ю "Укрінформу".

Що відомо про присутність американських журналістів?

Перша леді США повідомила про приїзд представників медіа. Вона зауважила, що співробітники телеканалу співпрацюватимуть з очільниками гуманітарних організацій. Раніше про залучення журналістів із Newsmax також писав спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Чотири американські журналісти телеканалу Newsmax будуть працювати в Олешках разом з російськими та українськими лідерами гуманітарних організацій. Виступаючи в якості нейтральних спостерігачів, вони будуть незалежно фіксувати та документувати цю історичну гуманітарну місію,

– зазначила Меланія Трамп.

Головний радник першої леді США Марк Бекмен також розповів про роль американських журналістів у Олешках.. За його словами, журналісти документуватимуть події та записуватимуть свідчення всіх причетних до гуманітарної операції.

Посадовець сказав, що вони працювали з власником Newsmax, і працівники каналу погодилися вирушити на місце. Радник зазначив, що участь американських журналістів має стати додатковим запобіжником для безпечної евакуації мешканців Олешок.

Це буде ще одним запобіжником, який допоможе гарантувати безпечний проїзд мешканців Олешок до обраних ними місць призначення

– заявив Бекмен.

Нагадаємо, що задля безпечного проїзду гуманітарних вантажів режим тиші розширили за межі міста Олешки. Домовленості передбачають припинення вогню, доправлення допомоги та забезпечення вільного вибору місцевих жителів щодо виїзду чи перебування у місті. Нагадаємо, що перша леді США була однією з ініціаторок гуманітарної операції.