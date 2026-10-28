30 годин режиму тиші: Лубінець розповів, що зараз відбувається в Олешках

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині вже понад добу зберігається режим припинення вогню. За перші 30 годин дії домовленостей у місті не зафіксували жодного збройного інциденту.

Про дотримання перемир'я 28 жовтня повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

Гуманітарна місія та роль США

За словами Лубінця, виконання домовленостей стало можливим завдяки постійній комунікації з Уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою.

Також омбудсман відзначив роль першої леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє час гуманітарній місії та підтримці людей у захопленому місті. Її пряма залученість та координація сторін стали вагомим фактором у забезпеченні спокою в регіоні.

Наша спільна мета – забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує,

– зазначив Дмитро Лубінець.

Він запевнив, що робота триває, а пріоритетом залишаються життя і безпека цивільних громадян.

Раніше стало відомо, що режим тиші розширили за межі Олешок задля безпечного проїзду гуманітарних вантажів до 1 листопада.

Водночас Зеленський, коментуючи евакуацію з Олешок, зауважив, що довіряти росіянам не можна. Тож українська сторона наполягла, щоб американські представники прибули разом із журналістами та медіа.