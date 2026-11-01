Жителів Херсонщини попередили про можливі небезпеки після завершення режиму тиші

У вівторок, 27 жовтня, о 3:00 в районі окупованих Олешок вступило в дію припинення вогню. У неділю, 1 листопада о 22:59 тимчасовий режим тиші завершується.

Місцевих жителів закликали негайно реагувати на загрози через високий ризик російських ударів. Про це написав голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Що відомо про російську загрозу?

В ОДА закликали жителів Херсонщини бути особливо уважними до повідомлень про небезпеку. Громадян просять негайно реагувати на попередження про ворожі атаки та спускатися в укриття.

Військова адміністрація наполегливо просить жителів не відвідувати райони та населені пункти вздовж Дніпра, які віднесені до так званих "червоних зон". Інтенсивність російських ударів на цій території залишається вкрай високою, а загроза для життя – надзвичайною.

Зазначимо, що тимчасове перемир'я в районі окупованого міста запровадили 27 жовтня для проведення гуманітарної операції та порятунку цивільного населення. Водночас українські військові повідомляли, що загарбники використовували цю паузу у власних цілях та намагалися звинуватити ЗСУ у зриві домовленостей.