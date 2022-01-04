Режисер Лавренчук мав провести у Львові вечір пам'яті Віктюка

Українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії на вимогу Росії. Як виявилось, він летів у Львів, щоб бути ведучим вечора пам'яті Романа Віктюка у Першому театрі.

Про це повідомила племінниця Романа Віктюка – завідувачка літературно-драматургічною частиною Першого театру Катерина Віктюк. Лавренчук у день затримання з самого ранку написав їй, що прилетіти вже не зможе.

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"Це було єдине повідомлення, без будь-яких пояснень та й я не розпитувала", – додала Катерина Віктюк.

Львів'янин Роман Віктюк був одним з педагогів Лавренчука.

Саме Катерина Віктюк була ініціатором того, аби Лавренчук став ведучим вечора спогадів.

Він постійно був на зв'язку, ми в меседжері узгоджували усі робочі моменти, концепцію вечора. Всі були впевнені, що він буде,

– зауважила вона.

Перший театр надіслав офіційний листа на підтримку Лавренчука. Там чудово розуміють ситуацію та те, що Лавренчук славиться чіткою проукраїнською позицією.

Затримання Лавренчука: що відомо

Про затримання Лавренчука в Неаполі повідомили у новоствореній групі у фейсбуці Free Eugene Lavrenchuk – "Звільніть Євгена Лавренчука".

За інформацією користувачки Маріанни Гвидічі-Палій, митця звинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито скоїв у Росії ще 8 років тому. Підтвердила інформацію і омбудсменка Людмила Денісова.

Мати Лавренчука висловила сподівання, що сина не віддадуть Росії.

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