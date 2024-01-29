Удвічі більша за Монако: журналісти знайшли у Карелії "таємну резиденцію" Путіна з водопадом

Поки росіяни масово гинуть в Україні, намагаючись реалізувати амбіції свого диктатора, той окуповує народну власність. Так, одна із резиденцій Путіна розташована на території, яка мала б входити до складу національного парку "Ладозькі шхери".

Однак цю ділянку землі "чомусь" виключили з-поміж територій, що охороняються. Журналісти показали, як розкішно живе очільник Кремля.

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Окупував навіть водоспад

Так, таємна резиденція Володимира Путіна розташована в Карелії біля Ладозького озера.

Зокрема, на березі затоки Марьялахті розміщені:

три будинки у сучасному стилі. Біля одного з будинків – насип, що з'явився після початку війни. Ймовірно, на ньому встановлений зенітний комплекс "Панцир-С1";

два вертолітні майданчики;

кілька пірсів для яхт;

форелева ферма та господарство з коровами для виробництва мармурової яловичини;

чотириметровий водоспад Марьялахті з альтанкою. Навколо нього встановлено огорожу з колючим дротом та цілодобову охорону.

Цю "дачу" Путіна будували 10 років. Вперше про неї стало відомо з 2016 року. Але до цих пір докладних фото і відео її "зовнішнього вигляду " та "начинки" не було.

Площа резиденції з урахуванням обгороджених лісів і заток складає 4 квадратних кілометрів, що удвічі більше за князівство Монако.

Місцеві жителі кажуть, що Путін з'являється тут щонайменше раз на рік після відвідин Валаамського монастиря.

Де ховається Путін від свого електорату / Фото скриншоти

До речі, по сусідству з резиденцією Путіна розташований маєток Романа Абрамовича.

Путін і Лукашенко хочуть "махнути" на Антарктиду

Вчора 28 січня два диктатори – білоруський і російський – домовилися про дивну поїздку. Під час відеозв'язку Лукашенко та Путін спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.

Вочевидь, захопившись побаченим, Лукашенко раптово запропонував колезі "махнути" в Антарктиду, бо там "цікаво".

Водночас Путіна пропозиція білоруса не здивувала. І він відповів схвально: "Так, добре".