Удвічі більша за Монако: журналісти знайшли у Карелії "таємну резиденцію" Путіна з водопадом
Поки росіяни масово гинуть в Україні, намагаючись реалізувати амбіції свого диктатора, той окуповує народну власність. Так, одна із резиденцій Путіна розташована на території, яка мала б входити до складу національного парку "Ладозькі шхери".
Однак цю ділянку землі "чомусь" виключили з-поміж територій, що охороняються. Журналісти показали, як розкішно живе очільник Кремля.
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Окупував навіть водоспад
Так, таємна резиденція Володимира Путіна розташована в Карелії біля Ладозького озера.
Зокрема, на березі затоки Марьялахті розміщені:
- три будинки у сучасному стилі. Біля одного з будинків – насип, що з'явився після початку війни. Ймовірно, на ньому встановлений зенітний комплекс "Панцир-С1";
- два вертолітні майданчики;
- кілька пірсів для яхт;
- форелева ферма та господарство з коровами для виробництва мармурової яловичини;
- чотириметровий водоспад Марьялахті з альтанкою. Навколо нього встановлено огорожу з колючим дротом та цілодобову охорону.
Цю "дачу" Путіна будували 10 років. Вперше про неї стало відомо з 2016 року. Але до цих пір докладних фото і відео її "зовнішнього вигляду " та "начинки" не було.
Площа резиденції з урахуванням обгороджених лісів і заток складає 4 квадратних кілометрів, що удвічі більше за князівство Монако.
Місцеві жителі кажуть, що Путін з'являється тут щонайменше раз на рік після відвідин Валаамського монастиря.
Де ховається Путін від свого електорату / Фото скриншоти
До речі, по сусідству з резиденцією Путіна розташований маєток Романа Абрамовича.
Путін і Лукашенко хочуть "махнути" на Антарктиду
Вчора 28 січня два диктатори – білоруський і російський – домовилися про дивну поїздку. Під час відеозв'язку Лукашенко та Путін спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.
Вочевидь, захопившись побаченим, Лукашенко раптово запропонував колезі "махнути" в Антарктиду, бо там "цікаво".
Водночас Путіна пропозиція білоруса не здивувала. І він відповів схвально: "Так, добре".