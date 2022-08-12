ЗМІ назвали причину обшуків у Трампа: до чого тут ядерна зброя

ФБР провели обшуки у резиденції колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. Джерела запевняють, що вони шукали секретні документи щодо ядерної зброї.

За словами людей, знайомих з перебігом розслідування, ФБР шукали у резиденції Трампа секретні документи щодо ядерної зброї.

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У США непокояться, що секретна інформація потрапить у чужі руки

Експерти заявили, що незвичайний обшук свідчить про занепокоєння урядовців з приводу типів інформації, яка може бути виявлена ​​в клубі Трампа в Мар-а-Лаго. Верхівка США переймається, що ця інформація потенційно може потрапити в чужі руки.

Джерела не надали додаткових подробиць про те, яку інформацію шукали агенти. Зокрема чи це стосувалося зброї, що належить США, чи будь-якій іншій країні. Вони також не сказали, чи знайшли ФБР секретні документи під час обшуку. Представник Трампа не відповів на запит щодо коментарів, у Міністерстві юстиції та ФБР теж відмовилися відповідати.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив, що не може обговорювати розслідування, але зізнався, що особисто санкціонував рішення звернутися до суду за дозволом на ордер на обшук.

Розкриття інформації про ядерну зброю може піддати США небезпеці

За словами експертів, матеріали про ядерну зброю є особливо конфіденційними та зазвичай доступні обмеженому колу державних службовців. Оприлюднення подробиць про американську зброю могло б надати розвідувальну дорожню карту супротивникам, які прагнуть розробити способи протидії цим системам. За словами експертів, інші країни можуть розглядати розкриття своїх ядерних секретів як загрозу.

Один колишній співробітник Міністерства юстиції, який у минулому керував розслідуванням витоків секретної інформації, сказав, що тип надсекретної інформації, описаний людьми, знайомими з розслідуванням, може змусити владу спробувати якнайшвидше відновити конфіденційні документи. Адже розкриття такої інформації може завдати серйозної шкоди безпеці США.

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