ISW пояснив, навіщо Росія бреше про "атаку" на резиденцію Путіна

Кремлівські посадовці поширюють брехню про нібито український удар по резиденції Володимира Путіна в Новгородській області, щоб виправдати свою жорстку позицію щодо миру. Так, Росія знову наполягає на капітуляції України та Заходу й повертається до ультимативних вимог зразка 2021 – 2022 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни 30 грудня.

Для чого Кремль почав інформаційну кампанію про "атаку" на резиденцію Путіна?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "посилить" свою переговорну позицію після нібито українського удару, але не розголошуватиме цю нову позицію публічно.

Пєсков заявив, що Росія не виходить з переговорного процесу, але продовжуватиме діалог, перш за все, зі Сполученими Штатами. Кілька депутатів Державної думи Росії повторили заяви Пєскова, один із яких закликав Росію представити Україні мирний план між США та Росією як доконаний факт, а інший додав, що Росія зараз може "лише" домовлятися про капітуляцію України,

– йдеться у звіті.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російському державному ЗМІ Russia Today (RT) 30 грудня повторив початкові воєнні вимоги Росії, які президент Володимир Путін висунув під час початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, а саме вимоги: нейтралітету України, демілітаризації (скорочення чисельності українських військових таким чином, щоб Україна не могла захистити себе) та денацифікації (заміна нинішнього українського уряду проросійським маріонетковим урядом).

"Лавров повторив вимоги до України та Заходу визнати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області та Крим частиною Росії. Також російський міністр заявив, що Москва "переконана", що ультиматуми, які Росія висунула Сполученим Штатам та Європі у грудні 2021 року, можуть слугувати "відправною точкою" для мирних переговорів", – пишуть аналітики.

Експерти зазначають, що багато початкових російських вимог, які повторив Лавров, суперечать останній публічно доступній версії 20-пунктного мирного плану США, України та Європи.

В ISW також оцінили, що Кремль може мати намір використати ймовірний удар України по резиденції Путіна, щоб виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій, що випливають з нещодавніх двосторонніх американо-українських та багатосторонніх американо-українсько-європейських переговорів.

Заяви Кремля щодо ультиматумів Росії 2021 року, які б означали руйнування НАТО та вимагали б перегляду архітектури безпеки Європи, продовжують бути сигналом про те, що цілі Росії у війні не обмежуються Україною, і що мирна угода, яка не враховує російські вимоги до НАТО та Заходу за межами України, не задовольнить Росію,

– резюмують аналітики.

До речі, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу пояснив, що нинішні заяви про "атаку" на резиденцію Путіна у Валдаї більше схожі на інформаційну спецоперацію Кремля, а не на підтверджений інцидент. На думку кандидата політичних наук, таким чином Москва хоче вплинути на переговори та тиснути на Україну через Трампа, зберігаючи вплив на його рішення.

Чи є докази "атаки дронів" на резиденцію Путіна у Валдаї?

В ISW наголошують, що жодних відео, фото чи інших доказів, які підтверджували б заяви Кремля про "атаку" України на резиденцію Путіна в Новгородській області, аналітики не зафіксували. Місцеві жителі Валдая також повідомляли, що в ніч на 29 грудня не чули ані вибухів, ані роботи протиповітряної оборони.

Водночас у звіті зазначають, що Валдай розташований приблизно за 210 кілометрів від кордону зі Смоленською областю та близько за 435 кілометрів від кордону з Брянською областю, де 29 грудня могли бути уражені військові об'єкти Росії.

Крім того, Кремль і далі не надає жодних доказів нібито "атаки" на резиденцію Путіна та, ймовірно, намагається згладити суперечності у власних заявах. Зокрема, йдеться про розбіжності в інформації щодо кількості дронів, які, за версією Москви, нібито запустила Україна.

