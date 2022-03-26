Резніков і Кулеба у Варшаві зустрічаються з Блінкеном і главою Пентагону Ллойдом

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 26 березня зустрілися з Остіном Ллойдом та Ентоні Блінкеном. Вони обговорюють протидію агресії Росії.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Міністр оборони США Ллойд та держсекретар прибули до Варшави.

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"Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", – написав Кулеба.



Зустріч у Варшаві / Фото телеграм-каналу Дмитра Кулеби

Байден у Польщі

Американський президент Джо Байден 25 березня прибув до Польщі з офіційним візитом. Він зустрівся з представниками організацій, які підтримують біженців та з солдатами США.

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