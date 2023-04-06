Зради не буде, – Резніков назвав 3 причини, чому Україна знову не підпише мирні угоди з Росією

Україна відмовляється знову підписувати мирні угоди з Росією, як це було в мінському процесі. Київ не вірить, що Москва буде дотримуватися угод.

Відповідну думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков. Він розповів, чи погодиться Україна на певні мирні угоди, якщо війна в Україні затягнеться, а контрнаступ не матиме успіху.

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Україна готова до перемовин за мирним планом Зеленського

Резніков сказав, що не вірить у домовленості з росіянами. Зокрема, він нагадав, що два роки був в перемовинах з росіянами в мінському процесі, як учасник української делегації, а також допомагав в Нормандському форматі.

Тому можу вам сказати: ми не віримо росіянам, не віримо, бо вони не виконують зобов'язань, не дотримуються обіцянок,

– сказав міністр.

Глава Міноборони навів три причини, чому Україна не погодиться на мирні угоди з Росією. По-перше, Резніков нагадав про слова президента Володимира Зеленського, який "дуже чітко сказав, що з тими, хто сьогодні очолює Кремль, сідати за ці перемовини він не буде".

"Це було зроблено публічно, я своєму президенту вірю, я знаю його позицію, знаю його впевненість. Це не бравада, він так вважає, він в це вірить і він тримає цю позицію", – зазначив міністр.

По-друге, Резніков вважає, що український народ на це не піде. На підтвердження своїх слів він сказав, що соціологічні дослідження демонструють, що українці прагнуть перемоги та звільнення територій.

Вони нас в темряву хотіли закинути зимою, в холод. Ви ж пам'ятаєте "Без світла, без води, без тепла, але без вас" – це наша відповідь,

– додав він.

Україна готова до миру за мирним планом Зеленського

По-третє, за словами Резнікова, парламент України віддзеркалює думку народу. Міністр наголосив, що Україна готова до миру тільки за мирним планом Зеленського.

"Тому всі наші партнери мають розуміти: ми не будемо йти на компроміси. Ми готові до перемовин за мирним планом президента — росіяни виводять свої війська з території України повністю, ми сідаємо та говоримо про репарації, контрибуції, як вони будуть платити за все, що зруйнували, ми говоримо про створення Міжнародного Трибуналу і так далі", – сказав глава Міноборони.

Резніков резюмував, що позиція України не зміниться за будь-яких обставин. "Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція – ми всі співпадаємо, зради не буде", – сказав міністр.