Резніков обіцяє "дуже хороші новини" після розмови з главою Пентагону

Олексій Резніков знову анонсував "дуже хороші новини" зі США. Про це міністр оборони України заявив після телефонної розмови з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Вони обговорили майбутню зустріч у межах "Рамштайн" і поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України.

Важливо Нам вдалося стабілізувати ситуацію, – Залужний про успіхи на фронті

Крім того, Резніков та Остін узгодили порядок денний.

Також, глава Пентагону має дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше,

– написав Резніков.

Минулого тижня в Міністерстві оборони США повідомили, що наступна, четверта зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня в онлайн-форматі.

Коротко про попередню зустріч формату "Рамштайн"

Попередня зустріч відбулася 15 червня у Брюсселі за особистої присутності учасників, у ній взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн.

Які країни та яке озброєння пообіцяли

США значно збільшать допомогу. До неї ввійдуть 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун" тощо;

Словаччина надасть гелікоптери;

Канада, Польща та Нідерланди – артилерію;

Німеччина – реактивні системи залпового вогню.

… і ще щось. Дякую всім. Україна продовжить боротьбу за свободу та незалежність. Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну, НАТО має найбільшу єдність у своїй історії,

– підсумував Олексій Резніков.

Також міністр оборони додав, що до зустрічі у форматі "Рамштайн" вперше долучилися Грузія, Молдова й Еквадор.

Боррель вимагає збільшити тиск на росію: дивіться відео