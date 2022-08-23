Резніков пригадав, як у 2009 році підняв український прапор у Казані

Україна, 23 серпня, відзначає День прапора. Олексій Резніков пригадав, як у 2009 році, під час раллі "Дакар" підійняв український стяг у росії.

Цією новиною Олексій Резніков поділився на своїй сторінці у Фейсбуці, передає 24 канал. Міністр оборони також зазначив, що сьогодні український прапор – бойове знамено, окроплене кров'ю захисників за нашу свободу.

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Міністр оборони України зазначив, що скоро він стане символом перемоги всього світу над країною-терористкою.

"Наш прапор обов'язково буде над Луганськом і Донецьком, Сімферополем і Херсоном, над всіма українськими містами та містечками. І не тільки", – каже Резніков.

Олексій Резніков міністр оборони України В далекому 2009 році, ми з Сергієм Осадчим під час старту міжнародного ралі-рейду "Шовковий шлях" серії "Дакар" підняли український прапор у Казані (і гоночні костюми були обрані не випадково синій і жовтий). Синьо-жовті кольори – то є символ гордості, свободи і незалежності!



Олексій Резніков із українським прапором в Казані / фото із фейсбуку Резнікова

Тому, Резніков певен, що український стяг замайорить і у багатьох інших містах." Наприклад, Зеленого, Сірого, Жовтого або (та) Малинового Клину, адже парад суверенітетів суб'єктів рф неминучий, слава Україні", – додає він.