Резніков натякнув, що Шабунін був ініціатором історії з його відставкою: що каже активіст

Нещодавно нардеп Давид Арахамія писав про ймовірну відставку Олексія Резнікова, проте згодом сказав, що змін не буде. Міністр оборони України прокоментував цю історію.

Варто також зауважити, що Арахамія писав, що його ймовірним наступником на посаді може стати нинішній глава розвідки Кирило Буданов. Проте згодом Резніков заявив, що упродовж найближчих місяців залишатиметься на посаді, інформує 24 Канал.

Читайте також Це було рішення мого президента, – Резніков відповів, чи залишиться міністром оборони

Що сказав Резніков про історію з його відставкою та її скасуванням

Міністр оборони України в інтерв'ю виданню "Бабель" прокоментував версію, що історія з його відставкою та її скасуванням – видима частина конфлікту між Давидом Арахамією та Андрієм Єрмаком.

Олексій Резніков заявив, що вважає, що ця історія почалася від одних, а була підхоплена іншими бенефіціарами. За словами міністра:

коли він прийшов на посаду, то з'ясував, що 3 роки поспіль армію годувала одна компанія. Це дуже небезпечно, адже вона могла збанкрутувати, її могли купити росіяни, або ще щось;

тому він взявся за демонополізацію. Хоч це вдалось непросто, адже були спроби пручатись від різних сил – від політичних до напівбандитських;

міністерству вдалось – у 2022 році прогодували армію: спочатку було 5 компаній, а зараз вже 8.

Невдоволених було багато, і старт якраз був десь звідти, а далі вже підхопили різні бенефіціари. Я не Мона Ліза і не можу всім подобатися. Є люди, яких я називаю "лічняк". Які на тлі політичної антикорупційної кар'єри просинаються і засинають з моїм прізвищем,

– заявив Резніков.

На пряме питання журналіста, чи міністр натякає на Віталія Шабуніна, відповів: "На одного військовослужбовця Сил територіальної оборони, водія. Який у якийсь дивний спосіб придумав собі відрядження в Міноборони й сховався в Центрі інновацій Міноборони, де продовжував свою кар'єру борця. Коли це з'ясували, його відправили назад у тероборону – нести службу. Це якась помста його особисто мені, він зробив допис у фейсбуці, де прощається зі своїми побратимами та посестрами, бо він у важкому котлі, а насправді ж у теплому й безпечному місці. У мене питання – а де служить боєць?".

Міністр оборони також відповів на питання журналіста щодо того, що, за словами Шабуніна, Центр протидії корупції декілька разів до нього звертався, але їх весь час футболили.

Це неправда, щоб не сказати більш лайливе українське слово. Нехай покажуть тоді звернення до міністра оборони. Мало того, мій номер телефону доступний і я усім відповідаю,

– запевнив Резніков.

Також міністр прокоментував питання щодо тушкованки для ЗСУ з Тернопільського м'ясокомбінату. Вона, за словами бійців, неїстівна.



"Розберемося, але я навмисно попросив кількох людей, які створювали систему Prozorro, оцінити ситуацію (з харчуванням в армії – 24 канал), і навіть одному зробив пропозицію як потенційному заступнику міністра з закупівель", – заявив міністр.

Він також сказав, що у цієї людини горизонтальні зв'язки з військовими й він заявив, що не варто пропонувати йому йти на заступника, оскільки обдзвонив знайомих військових, які сказали, що їх усе влаштовує, і попросили не чіпати нічого.

"Але я не виключаю проблеми з окремими начпродами, таке є", – заявив Олексій Резніков.

Щодо того, що його наступником називали Буданова, міністр відповів: "У нас як були хороші стосунки, так і залишилися. Він професіонал своєї справи".

Що Шабунін відповів виданню "Бабель" Віталій Шабунін заявив, що він дійсно 25 лютого 2022 року вступив до тероборони Києва. Після закінчення київської операції він оформив відрядження до Центру інновацій Міноборони. За його словами, оформити відрядження було простіше, ніж перевестися туди. У цьому випадку потрібне було рішення міністра і Генштабу. Шабунін стверджує, що: відрядження скасували після дзвінка на той час іще заступника міністра Сергія Гайдука до керівника Центру інновацій;

зараз він служить у 207 батальйоні 241 бригади ТРО, але фізично в батальйоні не перебуває. Офіційно він стрілець;

щодо звернень ЦПК до Міноборони, то вони були на рівні переговорів та листування виконавчої директорки Дарії Каленюк із заступниками Резнікова і стосувалися розгортання систем логістики, аудиту і постачання зброї в Україну;

офіційних звернень до Міноборони не було;

з Центру інновацій його прибрали через те, що ЦПК вимагав у Резнікова запровадити систему "Каравай" – програму обліку та логістики військової техніки або будь-яку (на вибір Міноборони) ІТ-систему логістики та складського-обліку.

Що ще заявив Шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін у відповідь на слова міністра оборони про вищезгаданий допис у фейсбуці сказав, що його не було.

При цьому, за місяць після публікації розслідування Резніков так і не оприлюднив (хоч і обіцяв) ані уточнених контрактів, ані накладних, які б підтвердили зменшення подекуди в рази завищених цін,

– заявив Шабунін.

Глава правління ЦПК також заявив, що:

"установа міністра продовжує годувати за завищеними цінами";

він не витрачає час, щоб мститись людям, які спалили його дім та кидали гранати під двері квартири його мами та батьків дружини;

у нього є та буде час: "Показувати злочинну (без)діяльність будь-якого міністра оборони, бо від цього залежить виживання і країни, і багатьох людей, які відчайдушно її захищають".