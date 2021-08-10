Україна занепокоєна, – Резніков про плани Росії розмістити ядерну зброю в Криму

Росія нібито збирається розмістити ядерну зброю в окупованому Криму. Українська влада занепокоєна через такі дії окупантів.

Росія де-факто окупувала Азовське море та мілітаризувала Чорне. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Раніше Окупанти розмістили в Криму потенційні носії ядерної зброї, – МЗС

Росія використовує Крим для військових операції

Політик зауважив, що саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, а також впливає на Балкани.

Зараз те саме відбувається з "Північним потоком-2". Три країни Балтії опиняться під страшенним тиском...Для України та країн Балтії – це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна залежність у майбутньому,

– наголосив чиновник.

Резніков переконаний, що слід посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проєкт, не можна допустити його запуск. За словами міністра, потрібно розширити безпековий пакет для України. Зокрема, розгортаючи Повітряні сили Оборони. Політик навіть каже про розміщення американських підрозділів, оскільки українське законодавство це дозволяє.

Що відомо про розміщення ядерної зброї в Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у липні розповіла, що Росія розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї. Крім того, держава-агресор продовжує активно розвивати там військову інфраструктуру. Наприклад, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів.

На початку року українська розвідка заявляла, що Росія вивчила можливості розміщення ядерної зброї в Криму. Проте начебто вважала недоцільним переміщення ядерної зброї на півострів.