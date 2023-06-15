Резніков уже прибув на засідання у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони Олексій Резніков прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у зустрічі в форматі "Рамштайн". 15 червня планують обговорити "авіаційну коаліцію" та надання винищувачів Україні.

Журналістка 24 Каналу Софія Назаренко зробила ексклюзивні кадри. На них можна побачити момент прибуття Олексія Резнікова на зустріч.

Читайте також Україна вже відіграє роль східного флангу НАТО, – Резніков окреслив цілі саміту Альянсу

Резніков прибув на "Рамштайн"

Очільника оборонного відомства у Брюсселі зустріла очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко. За цим посиланням читайте ексклюзивне інтерв'ю з нею.

Також Олексія Резнікова зустріч генерал армії Сполучених Штатів Крістофер Дж. Каволі. Нагадаємо, що кілька тижнів тому він розмовляв з Валерієм Залужним про посилення ППО України, а також передачу нашій державі винищувачів.

Міністр оборони Олексій Резніков прибув на зустріч у форматі "Рамштайн": дивіться відео

Олексій Резніков готовий до зустрічі у форматі "Рамштайн": дивіться відео



Резніков прибув на зустріч "Рамштайн" 15 червня / Фото Софії Назаренко



Резніков прибув на зустріч "Рамштайн" 15 червня / Фото Софії Назаренко

Зауважимо, що на зустріч у форматі "Рамштайн" прибув також генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він уже встиг поспілкуватися з журналістами та дати відповіді на кілька питань, які їх турбують. Зокрема, про ядерну безпеку.

Столтенберг зазначив, що очікує на багато зобов'язань для України. Він зауважив, що за останні дні США та європейські члени Альянсу дали чимало обіцянок нашій державі. Зокрема, виділили військову допомогу. Генсек НАТО підкреслив, що європейські члени анонсують ще більше підтримки.

Так що це процес, який постійно триває. Члени Альянсу анонсують додаткову підтримку Україні. Україна потребує різних видів підтримки. Але напевно найбільша концентрація нашої уваги – була і буде продовжуватися – (прикута – 24 Канал) на важливості підтримки,

– наголосив він.

За словами генсека, важливо буде переконатися, що всі системи, які надали Україні, працюють. Мовиться про достатню кількість запчастин, боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення. Все для того, щоб ми могли далі проводити контрнаступ.

Зауважимо, що це вже тринадцята зустріч у форматі "Рамштайну". Під час неї мають обговорити "авіаційну коаліцію". На порядку денному буде як навчання українських пілотів, так і надання нашій державі західних винищувачів.