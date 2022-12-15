Тактика – м'ясорубка, – Резніков вважає, що Росія продовжить мобілізацію й піде в новий наступ

Росія мобілізувала вже близько 300 тисяч військових. Цілком ймовірно, що держава-агресорка продовжить мобілізацію, бо тактика Кремля не змінилась. Крім того, окупанти справді можуть готуватись до нового наступу.

Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що половина мобілізованих – після мінімальної підготовки, – використовувалася для посилення окупантів після серії невдач на полі бою. Натомість решта готувалася більш ретельно для майбутніх наступів.

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Мобілізованих готують до нового наступу

Міністр розповів, що друга частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч осіб, почала навчання в різних таборах. На підготовку вони витрачають до 3 місяців.

Далі Резніков припустив, що окупанти будуть намагаються розпочати наступну хвилю наступу. Ймовірно, у лютому, як і минулого року. На думку чиновника, це план росіян.

Тактика окупантів – м'ясорубка

Резніков визнав, що Путін прагне продовжити війну у 2022 році. Про це свідчить і те, що він закуповує ракети в Ірану, а також аналіз російських експертів, які говорять, що Кремль не бачить способу відступити від війни.

Резніков переконаний, що Росія продовжуватиме мобілізувати своїх громадян після нинішньої часткової мобілізації. Тактика російських командирів залишається незмінною – "м'ясорубка". Загарбники кидають у бій якомога більше тіл у надії, що переможуть.

Залужний теж прогнозує новий наступ

Резніков підсумував, що Кремль намагається знайти нові рішення, як отримати перемогу. Зазначимо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також констатував, що російська мобілізація спрацювала.

Він зазначив, що росіяни 100% готуються. На думку генерала, новий наступ Росії може відбутися в лютому або в березні. Є ще й гірший варіант – наприкінці січня.