Політичний сигнал, – Резніков вважає, що вихід з Харківських угод допоможе повернути Крим

Олексій Резніков вважає, що вихід України з Харківських угод із Росією стане послідовним політичним рішенням та одним з кроків деокупації Криму.

Міністр з питань реінтеграції окупованих територій заявив, що ці домовленості знищували військово-морський потенціал нашої держави.

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Україні важливо демонструвати свою послідовну позицію щодо деокупації Криму та Севастополя. Денонсація Харківських угод – це символічний політичний сигнал. Він допоможе привезти ситуацію у відповідність зі здоровим глуздом,

– зазначив віцепрем'єр.

Він наголосив, що наразі існує нонсенс: Севастополь і Крим окуповані Росією, а якщо відкрити базу законодавства, то побачимо, що Харківські угоди донині відображаються як чинні.

Водночас, за його словами, у Конституції України вже кілька років записано, що не може бути на нашій території іноземних військових баз.

Також було скасовано договір "Про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією", який уклали у 1997 році.

Денонсація угод – крок до деокупації Криму

Олексій Резніков вважає, що денонсація Харківських угод – це один із кроків деокупації Криму.

Зараз важливо, щоб почалась робота щодо аналізу обставин підписання угод. Адже за великим рахунком Чорноморському флоту Росії було делеговано охорону морських рубежів України. Тобто було ухвалене стратегічне рішення – зупинити розвиток ВМС України. Якщо за це притягнуть винних до відповідальності, ми покажемо, що як країна ми налаштовані дуже серйозно,

– підсумував міністр.

Що таке "Харківські угоди": коротко

21 квітня 2010 року в Харкові Віктор Янукович разом з Дмитром Медведєвим підписали угоду, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року.

Це підписання пізніше назвали "Харківськими угодами" або "Харківським пактом" між Україною та Росією.

У документі йшлося також про те, що автоматично перебування Чорноморського флоту в Криму може бути продовжене ще на 5 років, якщо будь-яка зі сторін не висловить заперечення.

Термін перебування флоту було збільшено в обмін на нібито здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.

27 квітня 2010 року Верховна Рада України та Державна дума Росії ратифікували ці домовленості.

В Україні угода викликала обурення опозиції, екологів, місцевих рад та суспільства загалом. Більшість аналітиків розцінили її як таку, що суперечить Конституції України.

Міністерство закордонних справ України виступає проти денонсації Харківських угод. У відомстві переконані, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Криму.

Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу