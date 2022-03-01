Резніков заговорив про "харківський трибунал" для путінської влади

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що напад Росії на Україну – це воєнний злочин. На його виконавців та організаторів чекає трибунал.

Про це Резніков написав на своїй сторінці у фейсбук. Та додав: "Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові".

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За його словами, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини.

Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили",

– заявив міністр оборони.

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Повний текст публікації Олексія Резнікова:

Дорогі українці!

122 години опору.

На п’яту добу інтервенції російські окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія.

Варварські обстріли ракетами та РСЗО мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи.

Це воєнний злочин. Його безпосередні виконавці та організатори приречені решту свого існування носити тавро вбивць і ховатися. Їх чекає трибунал.

Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові. До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини.

Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили".

Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат. Хочу відзначити наших хлопців та дівчат на сході. Вони стали нездоланим бар’єром для ворога, це його страшенно деморалізує.

На економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти.

До знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота.

Збільшуються поставки зброї та усього необхідного з Європи.

Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті.

Сотні тисяч людей в Росії вже дізналися, що влада їм бреше. Що немає ніякої "спецоперації". Є звичайна загарбницька війна. На якій загинули тисячі росіян. Опір війні всередині самої Росії зростає з кожною годиною.

У ці дні українці демонструють росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів, Громадяни від поневолених тираном. Ті, хто роками захоплювався оскаженілим маніяком, тепер приречені на десятиліття спокути.

Україна переможе!

Слава Українській Армії!

Слава Україні!