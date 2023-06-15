Україна вже відіграє роль східного флангу НАТО, – Резніков окреслив цілі саміту Альянсу

Україна вже фактично відіграє роль східного флангу НАТО, захищаючи "Європу від варварської Росії". Через російську агресію Україні вдалося частково синхронізувати свою армію зі стандартами країн НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Київ очікує, що під час саміту НАТО у Вільнюсі блок внесе ясність щодо того, коли і яким чином Україна зможе стати повноправним членом Альянсу.

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Україна хоче "звільнити" простір для політичних рішень

За словами Резнікова, захист Європи для України – "не просто абстрактне поняття".

Ми вже досягли вражаючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння і спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували програми навчання в країнах НАТО... Ми будемо зміцнювати таку співпрацю й надалі,

– сказав Резніков.

Глава Міноборони заявив, що тепер "уся країна чекає ясності: коли і як ми станемо повноправним членом Альянсу".

За його словами, Міноборони і ЗСУ зараз прагнуть "домогтися максимальної оперативної сумісності з країнами НАТО для наших Збройних Сил, для наших Сил безпеки і оборони за рахунок впровадження стандартів НАТО".

"Наша мета – виконати все, що перебуває в компетенції Міноборони і ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такої міри, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав", – резюмував Резніков.

У НАТО зробили натяк щодо вступу України в Альянс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що під час саміту Альянсу в липні Україна отримає чіткий сигнал щодо членства в Альянсі.

Він запевнив, що майбутнє України з НАТО. За словами Столтенберга, у НАТО також ще тривають консультації щодо того, яким буде формулювання Вільнюського саміту щодо майбутнього приєднання України до Альянсу.

Він додав, що наразі союзники ще не погодили позицію щодо механізму руху України до НАТО, але дійшли згоди щодо низки ключових позицій.

. Резніков 15 червня візьме участь в офіційному засіданні комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.