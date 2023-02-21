Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з парламентською делегацією Ізраїлю та обговорив співробітництво в оборонному секторі.

Що обговорювали представники ізраїльської делегації та українська сторона, розповідаємо далі.

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Олексій Резніков про зустріч із делегацією ізраїльського парламенту

Олексій Резніков зазначив, що до Києв прибули представники Кнесету з якими вдалося обговорити безпекову ситуацію в Україні.

Радий вітати представників Кнесету Юлія Едельштейна та Зеева Елькіна у Києві. Обговорили безпекову ситуацію в Україні та ключові аспекти двосторонньої співпраці в оборонній сфері. Щиро вдячні Ізраїлю за підтримку та надану гуманітарну допомогу,

– написав він у твітері.



Резніков зустрівся з делегацією ізраїльського парламенту з питань оборонного співробітництва / Фото твітер Олексія Резнікова

Як повідомлялося, ізраїльська парламентська делегація прибула до Києва у понеділок, 20 лютого. Делегацію очолює голова Комітету оборони і міжнародної політики Кнесету Юлій Едельштейн.

Також Олексій Резніков повідомив, що до Антикремлівської коаліції приєдналися вже 54 країни.