І самі це підтримали: Генасамблея ООН засудила Росію в її ж резолюції про боротьбу з неонацизмом

Росія роками намагається підмінювати поняття в ООН і з року в рік проштовхує на голосування резолюцію про боротьбу з неонацизмом. Однак цього разу щось для Москви пішло не так.

Про це повідомив постпред України в ООН Сергій Кислиця. До сумнозвісної російської резолюції внесли поправки, які засуджують російське вторгнення.

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Чорний день для росіян

Сергій Кислиця відзначив, що Росія з 2005 року просуває свою маніпулятивну резолюцію про нібито боротьбу з неонацизмом. Однак з ініціативи Австралії, Японії, Ліберії та Північної Македонії в цей документ внесли поправку.



Поправки до російської резолюції про боротьбу з неонацизмом / Фото Сергія Кислиці

А згодом на голосуванні цю резолюцію підтримали ті країни, які й робили це попередні рази, включно з Росією. У підсумку 105 країн підтримали російську резолюцію з поправками про засудження російської агресії проти України. У поправці зауважили, що Росія використала "неонацизм" для виправдання свого вторгнення.

З 2005 щороку Росія ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні догралася. У її ж резолюцію ми вставили поправку: "Росія намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму". Чорна п’ятниця для Росії в ООН,

– заявив Кислиця.



Результати голосування за російську резолюцію з поправками / Фото Сергія Кислиці

Резолюція пропаганди

За цю російську революцію про нібито боротьбу з неонацизмом та прославлянням нацизму, Росія вклала зовсім інші сенси. Зокрема, на голосуванні 2021 році проти цього документа виступили лише США та України. Причин цьому є кілька:

ця резолюція є частиною російської пропаганди – викривлення історії та маніпуляції з поняттям "неонацизм", яке росіяни використали як привід для початку повномасштабної загарбницької війни, спрямованої на захоплення України та знищення народу;

резолюція повністю виправдовує підписання пакту Молотова – Ріббентропа між СРСР і Третім Рейхом за лічені дні до початку німецького вторгнення в Польщу в 1939 році. За секретним додатком до пакту про ненапад, СРСР та Німеччина поділили Європу на зони впливу;

резолюція абсолютно викривлює інформацію про наслідки Другої світової війни і повністю замовчує факт того, що після її завершення деякі народи Європи стали поневоленими.

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