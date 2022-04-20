Результат пацифізму, – експерт пояснив, чому деякі країни не можуть постачати зброю Україні

Після багатьох воєн в історії світу тепер багато країн Європи засуджує війну. Через це такі держави мають невеликий запас зброї чи техніки, тому не можуть постачати Україні більше озбоєння.

Про це розповів керівник секції стратегічного моделювання Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, після закінчення холодної війни досить великі військові арсенали та збройні сили всіх європейських країн-членів НАТО були кардинально скорочені і запаси зброї також були утилізовані чи продані.

Фактично кожна європейська країна-член НАТО зараз перебуває на нижній межі своїх бойових можливостей, коли вони не мають ресурсу для того, щоб у певній ситуації підвищити чисельність своїх збройних сил… Це результат такого пацифізму Європи після 91-го року, який не спирався на історичний досвід країн у їх відносинах з Росією, наприклад, Фінляндії та Польщі,

– наголосив експерт.

Ігор Левченко додав, що якщо Німеччина передасть 100 бойових машин, про які просила Україна, то в них, напевно, буде підірвана система бойової підготовки військ.

"Кількість танків в таких країнах, які Велика Британія, Німеччина, Франція складає декілька сотень одиниць. Це набагато менше, ніж в Україні. Це звісно сучасні машини, але її може бути недостатньо для масштабних бойових дій, – каже керівник секції стратегічного моделювання ЦДАКР.

Водночас, як сказав експерт, Польща змогла нам передати певну кількість бойових машин.

На його думку, українці краще воюють, ніж росіяни.

Українці краще і більш майстерно володіють тією технікою, яка в нас є. Це і призводить до менших втрат. Тим більше, експерти кажуть, що фактично ми змогли компенсувати втрати у техніці за рахунок "трофеїв від Росії",

– зазначив Ігор Левченко.

До слова, Володимир Зеленський вважає несправедливим те, що Україна повинна і далі просити зброю у партнерів. Адже її зберігають на складах, а нам озброєння потрібне негайно. За його словами, моральний обов'язок держав – надати Україні зброю.

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