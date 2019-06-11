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      Результат "Слуги народу" залежатиме від різних факторів, – експерт

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      Результат "Слуги народу" залежатиме від різних факторів, – експерт
      / Фото прес-служби партії "Слуга народу"

      До списку "Слуги народу" є певні питання, але це не відлякає виборців. Втім, кінцевий результат залежатиме від того, як працюватимуть інші партії.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Сумнівно, що в "Слуги народу" буде електоральний сплеск у бік збільшення чи зниження рейтингу. Поки виборці не побачили кричущих мінусів у діяльності президента Зеленського. Розпуск Верховної Ради – відображення суспільного запиту на оновлення політикуму. За підсумками вони отримають понад 30-35% голосів,
      – вважає Вігірінський.

      Хто увійшов у першу десятку списку партії "Слуга народу"?

      1. Разумков Дмитро – голова партії "Слуга народу";
      2. Стефанчук Руслан – доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії;
      3. Вінідіктова Ірина – експерт ЗЕкоманди з реформи судової системи;
      4. Арахамія Давід – підприємець, волонтер;
      5. Янченко Галина – експерт з питань антикорупційної політики;
      6. Федоров Михайло – керівник діджитал напрямку партії "Слуга народу";
      7. Корнієнко Олександр – керівник передвиборчого штабу партії;
      8. Красносільська Анастасія – експерт з податкового та антикорупційного законодавства;
      9. Ткаченко Олександр – медіаменеджер, гендиректор 1+1;
      10. Беленюк Жан – спортсмен, борець греко-римського стилю;

      слуга народу
      Перша п'ятірка "Слуги народу"

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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