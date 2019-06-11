Результат "Слуги народу" залежатиме від різних факторів, – експерт
До списку "Слуги народу" є певні питання, але це не відлякає виборців. Втім, кінцевий результат залежатиме від того, як працюватимуть інші партії.
Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.
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Сумнівно, що в "Слуги народу" буде електоральний сплеск у бік збільшення чи зниження рейтингу. Поки виборці не побачили кричущих мінусів у діяльності президента Зеленського. Розпуск Верховної Ради – відображення суспільного запиту на оновлення політикуму. За підсумками вони отримають понад 30-35% голосів,
– вважає Вігірінський.
Хто увійшов у першу десятку списку партії "Слуга народу"?
- Разумков Дмитро – голова партії "Слуга народу";
- Стефанчук Руслан – доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії;
- Вінідіктова Ірина – експерт ЗЕкоманди з реформи судової системи;
- Арахамія Давід – підприємець, волонтер;
- Янченко Галина – експерт з питань антикорупційної політики;
- Федоров Михайло – керівник діджитал напрямку партії "Слуга народу";
- Корнієнко Олександр – керівник передвиборчого штабу партії;
- Красносільська Анастасія – експерт з податкового та антикорупційного законодавства;
- Ткаченко Олександр – медіаменеджер, гендиректор 1+1;
- Беленюк Жан – спортсмен, борець греко-римського стилю;
Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.
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Які партії можуть пройти у парламент згідно з результатами соцопитування