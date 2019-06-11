Результат "Слуги народу" залежатиме від різних факторів, – експерт

До списку "Слуги народу" є певні питання, але це не відлякає виборців. Втім, кінцевий результат залежатиме від того, як працюватимуть інші партії.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Сумнівно, що в "Слуги народу" буде електоральний сплеск у бік збільшення чи зниження рейтингу. Поки виборці не побачили кричущих мінусів у діяльності президента Зеленського. Розпуск Верховної Ради – відображення суспільного запиту на оновлення політикуму. За підсумками вони отримають понад 30-35% голосів,

– вважає Вігірінський.

Хто увійшов у першу десятку списку партії "Слуга народу"?

Разумков Дмитро – голова партії "Слуга народу"; Стефанчук Руслан – доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії; Вінідіктова Ірина – експерт ЗЕкоманди з реформи судової системи; Арахамія Давід – підприємець, волонтер; Янченко Галина – експерт з питань антикорупційної політики; Федоров Михайло – керівник діджитал напрямку партії "Слуга народу"; Корнієнко Олександр – керівник передвиборчого штабу партії; Красносільська Анастасія – експерт з податкового та антикорупційного законодавства; Ткаченко Олександр – медіаменеджер, гендиректор 1+1; Беленюк Жан – спортсмен, борець греко-римського стилю;



Перша п'ятірка "Слуги народу"

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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Які партії можуть пройти у парламент згідно з результатами соцопитування