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      Результат справи про вбивство Гандзюк під загрозою, – Рябошапка

      - Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк / Фото із соцмереж

      Після звільнення з посади заступника генпрокурора Віктора Трепака справа про вбивство Катерини Гандзюк може зупинитися у розслідуванні.

      Адже саме з приходом Віктора Трепака вдалося реанімувати це провадження і значно його активізувати – розповів Рябошапка в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу

      До теми Справа Стерненка – це частина проросійського реваншу, – Рябошапка

      "Насправді, дуже шкода, що таке рішення було прийнято – і звільнено не лише заступника генерального прокурора Віктора Трепака, а й керівника департаменту, який здійснював процесуальне керівництво в розслідуванні цієї справи", – сказав ексгенпрокурор.

      Я хотів би наголосити, що розслідування з осені 2019 року здійснювалося здебільшого силами прокурорів.Ми почали розкривати не лише злочини, які безпосередньо пов'язані з нападами на Катерину, а й низку інших щодо активістів: економічні злочини, підпали машин, побиття,
      – наголосив Рябошапка.

      Він підкреслив, що у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк дійсно була перспектива, і завдяки силам прокурорів вже знайшли одного з ключових підозрюваних. Нам вдалося досить швидко організувати екстрадицію із Болгарії.

      Врешті-решт, коли ми вийшли на фінішну пряму в розслідуванні цієї справи – прибрали всіх людей, які мали системне бачення. То яким чином фіналізувати це розслідування? Наразі в Офісі генерального прокурора таких людей немає, тим більше таких людей немає в Раді досудового розслідування Служби безпеки. Тому результат цієї справи під загрозою. Я, чесно кажучи, не знаю, чи вдасться взагалі завершити розслідування в цій справі,
      – заявив ексгенпрокурор.

      Що треба знати про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла та потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

      Дивіться повне інтерв'ю з Русланом Рябошапкою на 24 каналі у програмі "Перехресний допит":

       
      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Жертви Новини Херсона Вбивство Віктор Трепак Справа Катерини Гандзюк Офіс генпрокурора
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