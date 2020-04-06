19:45
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Исход дела об убийстве Гандзюк под угрозой, – Рябошапка

      - Читати новину українською
      Екатерина Гандзюк / фото из соцсетей

      После увольнения с должности заместителя генпрокурора Виктора Трепака дело об убийстве Екатерины Гандзюк может остановиться в расследовании.

      Ведь именно с приходом Виктора Трепака удалось реанимировать это производство и значительно его активизировать, – рассказал Рябошапка в эксклюзивном интервью 24 каналу.

      К теме Дело Стерненко – это часть пророссийского реванша, – Рябошапка

      "На самом деле, очень жаль, что такое решение было принято – и уволен не только заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, но и руководитель департамента, который осуществлял процессуальное руководство в расследовании этого дела", – сказал экс-генпрокурор.

      Я хотел бы подчеркнуть, что расследование с осени 2019 года осуществлялось в основном силами прокуроров. Мы начали раскрывать не только преступления, непосредственно связанные с нападениями на Екатерину, но и ряд других в отношении активистов: экономические преступления, поджоги машин, избиения,
      – отметил Рябошапка.

      Он подчеркнул, что в деле об убийстве Екатерины Гандзюк действительно была перспектива, и благодаря силам прокуроров уже нашли одного из ключевых подозреваемых. Нам удалось достаточно быстро организовать экстрадиции из Болгарии.

      В конце концов, когда мы вышли на финишную прямую в расследовании этого дела – убрали всех людей, которые имели системное видение. То каким образом финализировать это расследование? Сейчас в Офисе генерального прокурора людей нет, тем более таких людей нет в Раде досудебного расследования Службы безопасности. Поэтому результат этого дела под угрозой. Я, честно говоря, не знаю, удастся ли вообще завершить расследование по этому делу,
      – заявил экс-генпрокурор.

      Что надо знать об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

      Смотрите полное интервью с Русланом Рябошапкой на 24 канале в программе "Перекрестный допрос":​

       
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Жертвы Новости Украины Новости Херсона Убийство Виктор Трепак Дело Екатерины Гандзюк Офис генпрокурора
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:21 Народные депутаты, которые заболели коронавирусом: инфографика
      Новини України 7753
      сегодня , 18:44 Ком в горле: причины и как избавиться от неприятного симптома
      Лікування 79454
      сегодня , 13:52 В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19
      Новини України 22547
      сегодня , 15:07 В Николаеве во время стрельбы ранили бизнесмена Михаила Титова "Мультика"
      Новини України 9351
      сегодня , 15:44 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      Лікування 117277
      сегодня , 14:27 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 12363
      сегодня , 14:14 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 91710
      сегодня , 18:47 Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
      Школа 62327
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 19:00 Китай должен компенсировать вред, нанесенный коронавирусом, - отчет Henry Jackson Society
      Блог Соцмережі
      Залиште відгук