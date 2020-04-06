Исход дела об убийстве Гандзюк под угрозой, – Рябошапка

После увольнения с должности заместителя генпрокурора Виктора Трепака дело об убийстве Екатерины Гандзюк может остановиться в расследовании.

Ведь именно с приходом Виктора Трепака удалось реанимировать это производство и значительно его активизировать, – рассказал Рябошапка в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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"На самом деле, очень жаль, что такое решение было принято – и уволен не только заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, но и руководитель департамента, который осуществлял процессуальное руководство в расследовании этого дела", – сказал экс-генпрокурор.

Я хотел бы подчеркнуть, что расследование с осени 2019 года осуществлялось в основном силами прокуроров. Мы начали раскрывать не только преступления, непосредственно связанные с нападениями на Екатерину, но и ряд других в отношении активистов: экономические преступления, поджоги машин, избиения,

– отметил Рябошапка.

Он подчеркнул, что в деле об убийстве Екатерины Гандзюк действительно была перспектива, и благодаря силам прокуроров уже нашли одного из ключевых подозреваемых. Нам удалось достаточно быстро организовать экстрадиции из Болгарии.

В конце концов, когда мы вышли на финишную прямую в расследовании этого дела – убрали всех людей, которые имели системное видение. То каким образом финализировать это расследование? Сейчас в Офисе генерального прокурора людей нет, тем более таких людей нет в Раде досудебного расследования Службы безопасности. Поэтому результат этого дела под угрозой. Я, честно говоря, не знаю, удастся ли вообще завершить расследование по этому делу,

– заявил экс-генпрокурор.

Что надо знать об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

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