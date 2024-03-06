Росія атакувала Одесу під час візиту Зеленського та Міцотакіса: 5 людей загинули, є поранені
6 березня 2024, 18:57Читать новость на русском
Росія атакувала Одесу 6 березня під час візиту в місто Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. На жаль, є поранені та загиблі.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі 24 Канал підтвердив, що Росія 6 березня 2024 року вдарила по портовій інфраструктурі Одеси.
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На жаль, є 5 загиблих та поранені, кількість яких уточнюють,
– заявив Дмитро Плетенчук.
Речник додав, що наразі тривають слідчі дії.
Варто зауважити, що Володимир Зеленський вже говорив, що внаслідок атаки росіян поранились та загинули люди.