САУ "Богдана" виявилась точнішою навіть за PzH 2000: які результати її роботи на фронті

Вітчизняна самохідна артилерійська установка "Богдана" виявилася точнішою навіть за німецьку PzH 2000. За тактико-технічними характеристиками "Богдана" має дальність стрільби до 42 км звичайним снарядом і до 60 км – активно-реактивним.

"Богдана" суттєво точніша за радянську САУ "Піон". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Дивіться також Magura V5 – перший у світі безпілотник, який потопив військовий корабель, – ГУР

На що здатна українська САУ "Богдана"

Як повідомляє АрміяInform, ці дані надали бійці 48-ї артилерійської бригади, яка використовує "Богдану", створену на "Краматорському заводі важкого верстатобудування" (NAUDI). У репортажі зазначається, що установка з другої спроби гарантовано вражає ціль. Раніше про такі результати роботи цієї відчизняної бойової машини ніде не мовилося.

Під час боїв на Донеччині "Богдана" ефективно знищувала бронетехніку, склади боєприпасів, укріплення ворога і навіть командні пункти на відстані близько 30 км.

Довідка: 2С22 "Богдана" – колісна 155 міліметрова самохідна артилерійська установка. Її розробка стартувала ще у 2018 році. Це перша вітчизняна САУ, що була виготовлена відповідно до стандартів НАТО. Вона здатна вражати цілі на відстані від 780 метрів до 42 кілометрів звичайним снарядом та до 60 кілометрів – активно-реактивним. Запас ходу машини сягає 800 км по шосе та 300 км пересіченою місцевістю, максимальна швидкість – 80 км/год, бойова маса – 28 тонн.

"Богдана" відзначається високою живучістю. Одна установка витримала влучання п'яти дронів-камікадзе. Вона технічно здатна витримати і підрив на протитанковій міні. Також наводиться приклад, що одна з них витримала обстріл касетними снарядами 203 міліметрів від "Піонів". Незважаючи на пошкодження, установка зберігає боєздатність, а екіпаж залишається неушкодженим.

Для захисту на позиціях застосовуються засоби РЕБ, маскування, антидронові сіті та вогневе прикриття. Алгоритм дій під час бою включає швидке розгортання, наведення на ціль, коригування вогню, стрільбу та оперативну зміну позиції.

Зазначається, що уже є одна "Богдана", яка має настріл у 3 тисячі пострілів, інші САУ в бригаді уже виконали понад 2 тисячі пострілів.

Найбільш поширеними несправностями "Богдани" є заклинювання гармати, заміна операційних кілець на гарматі та "підвисання" електроніки. Ремонтні роботи виконують представники заводу-виробника, її лише потрібно доставити у безпечне місце.