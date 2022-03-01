РФ обстрілює Україну касетними бомбами: чому це факт, а не вигадка

Видання Bellingcat дослідило відео і фотографії у соціальних мережах та зʼясувало, звідки прилітають касетні бомби у житлові масиви Харкова.

Касетні бомби – це авіабомби і артилерійські снаряди, що складаються з виштовхуваного заряду і сотень вибухонебезпечних малих бойових елементів. Ці елементи розлітаються на велику територію, що збільшує збитки та втрати. Небезпека касетних бомб полягає також у тому, що деякі з них не вибухають одразу і залишаються на землі. Тим самим, вони можуть завдати шкоду у майбутньому цивільним.

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Росія застосовувала такі снаряди вже раніше на українській території у 2014 році.

Як пишуть колеги з Bellingcat, зараз Росія використовує реактивні снаряди з касетними боєприпасами для систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" та БМ-30 "Смерч".

Ці ракети мають касетну бойову частину, в якій знаходяться суббоєприпаси і яка наприкінці польоту відокремлюється від хвостової частини із двигуном. Після розсіювання боєприпасів ракетний двигун і залишки боєголовки продовжують летіти далі траєкторією і часто застрягають у землі. По цих елементах, що стирчать із землі, можна встановити приблизний напрямок польоту ракет.

Касетні удари по Харкову

В останні дні під масовані обстріли потрапив Харків, який знаходиться за 25 кілометрів від російського кордону. В тому числі, на нього полетіли й касетні снаряди.

За приклад взято випадок, коли хвостова частина ракети застрягла у Харкові за координатами 49.987345, 36.261194. Встановити напрямок польоту у цьому випадку допоміг пішохідний перехід, який видно на картинках нижче.

Журналісти перевірили сім боєголовок, кадри з якими у Харкові вони знайшли у відкритих джерелах та встановили, що всі вони прилетіли з північно-східного напрямку, де знаходиться російський кордон.

Максимальна дальність польоту ракет "Урагану" та "Смерчу" становить відповідно 35 та 70 кілометрів, тобто вони можуть завдавати ударів з території Росії, де знаходяться у відносній безпеці. Така тактика масово застосовувалася під час війни в Україні у 2014 році.



Напрямки ударів / Скріншот

Дитячий садок в Охтирці

Боєголовка та хвостова частина можуть летіти досить далеко після того, як суббоєприпаси вже були розсіяні. Таким чином, можливо, в деяких випадках російська артилерія стріляла по військових цілях, проте двигуни та боєголовки залітали в міські квартали.

25 лютого у місті Охтирка, приблизно за 100 кілометрів на захід від Харкова, артилерійський удар призвів до загибелі кількох людей. Серед них були і діти.

На наступному відео видно безпосередні наслідки удару, у тому числі його жертви.

Команді Bellingcat вдалося геолокувати приблизно за 200 метрів на схід від дитячого садка залишки касетної бойової частини ракети 9М72К, яку могла запустити реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Ураган".



Місце удару і карта

У такому разі, виходить, що ракета пролетіла над дитячим садком із північного-заходу.

І до, і після атаки в соціальних мережах з'являлося безліч повідомлень про російські війська в Охтирці та в її околицях, у тому числі на захід від міста на дорозі Охтирка – Зінків та в сусідньому населеному пункті Чупахівка.

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