Німецький Rheinmetall готовий відчутно збільшити виробництво снарядів і почати випускати HIMARS

Найбільший в Німеччині та Європі виробник зброї Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських снарядів. Також завод готовий виробляти системи HIMARS. Усе для того, аби вдовольнити попит України та союзників.

Про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер. Найближчим часом він має обговорити це питання з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

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Концерн може забезпечити потреби союзників у снарядах

Під час зустрічі з міністром оборони, керівництво концерну Rheinmetall планує якраз-таки обговорити пришвидшення закупівлі зброї та збільшення обсягів боєприпасів для довгострокової підтримки України, адже зараз запаси Німеччини виснажені.

Армін Паппергер заявив, що концерн може забезпечити потребу всіх союзників у снарядах менш ніж за рік.

Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (калібру 120 міліметрів) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу,

– заявив Паппергер.

Крім того, Rheinmetall може збільшити обсяги виробництва снарядів калібру 155 міліметрів до 450 до 500 тисяч на рік, що зробить концерн найбільшим виробником обох типів снарядів у світі.

Паппергер також заявив, що нова виробнича лінія для боєприпасів середнього калібру, які використовуються, наприклад, для німецьких зенітних танків Gepard в Україні, буде запущена до середини року.

Перспективи виробництва HIMARS у Німеччині

Крім виробництва снарядів, концерн готовий взятися за виробництво систем HIMARS, які зараз активно використовує Україна. Rheinmetall веде переговори з Lockheed Martin – компанією-виробником американських РСЗВ. Під час Мюнхенської конференції у лютому концерн планує підписати відповідну угоду про виготовлення систем у Німеччині.

У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також для ракетних двигунів, і у нас є вантажівки для встановлення пускових установок,

– заявив Паппергер.

Також концерн готовий відкрити завод з виготовлення пороху, однак для нього потрібні державні інвестиції. Водночас більшість потреб в інвестиціях для виготовлення HIMARS Rheinmetall готовий покрити самостійно.

Під час зустрічі з Пісторіусом керівництво планує обговорити суттєве збільшення фінансування оборонної сфери до 3 – 4 мільярдів євро на рік.