Коли в Україні запустять в роботу другий завод Rheinmetall: Рютте відповів

Німецька збройова компанія Rheinmetall вже добудовує свій другий завод в Україні. Запустити у роботу його планують уже незабаром.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Що сказав Рютте про другий завод Rheinmetall в Україні

Генсек НАТО зазначив, що Rheinmetall тільки зовсім нещодавно відкрив свій перший завод в Україні.

Незабаром буде завершено будівництво другого підприємства,

– підкреслив Рютте.

Очільник НАТО також підкреслив вирішальну роль німецької оборонної промисловості у наданні військової допомоги Україні та виконанні технічних потреб Альянсу.

Рютте також підкреслив спільні зусилля американських і європейських фірм, які мають намір спільно виготовити 1 000 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot у Баварії.

Окрім того, Марк Рютте зазначив, що країни НАТО мають нарощувати темпи виробництва, щоб забезпечити безпеку для мільярда громадян. Тому для цього Альянс посилює підтримку України та вже співпрацює з Європейським Союзом та іншими партнерами по всьому світу.

До слова, нещодавно прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков погрожував "ударом" по заводу Rheinmetall, який запрацював в Україні. На це у німецькій компанії відповіли, що їхні потужності в Україні добре захищені, а загалом в країні планують відкрити 4 заводи.