Ріанна випустила колекцію сексуальних аксесуарів для дорослих: фото

Відома барбадоська співачка Ріанна випустила свою колекцію еротичних аксесуарів "Xccessories". Туди увійшли наручники з пір'ям марабу, атласні пов'язки, шкіряні і шовкові накладки для сосків, маски для сну, маленькі батоги і ремені. Всі 10 продуктів виконані в бузковому і чорному кольорах.

Аксесуари вже з'явилися на сайті Savage x Fenty. Ціни на колекцію варіюються від 18 до 24 доларів за один предмет.

Читайте також: Білизна "Savage x Fenty" від Ріанни: з'явились перші кадри кампейну

Ріанна на своїй сторінці в Instagram показала елементи своєї нової колекції, підписавши пост "It's too good to be bad" ("Це добре бути поганою").



Скріншот з сайту Savage x Fenty