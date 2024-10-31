Коли гуляла по Мосту-хвилі: у Києві жінці в голову влучив риболовний гачок із блешнею

У Києві під час прогулянки мостом "Хвилі Азову" у жінку влучив риболовний гачок разом з блешнею. З'ясувалося, що він відірвався під час закидання спінінга одним з рибалок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Муніципальної охорони.

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Випадок на Мосту-хвилі

Повідомляється, що пішого наряду КО МО під час забезпечення правопорядку у Парку "Лагуна" звернулася жінка, у якої з голови йшла кров. Як з’ясувалося, вона отримала удар риболовним гачком

Хтось з рибалок, закидаючи спінінг обірвав снасті і вони випадково влучили у голову киянки. Гачок глибоко зайшов у м’які частини голови, на щастя, не причинивши значної небезпеки. Тим не менш – жінка потребувала термінового медичного втручання,

– повідомила охорона.

Муніципали відразу викликали карету швидкої допомоги. Медики прибули швидко, проте не взялися вилучати гачок з голови постраждалої. Саме тому жінку госпіталізували до лікарні. Муніципали провели киянку до машини швидкої допомоги.

Жінка, у яку влучили гачком, була госпіталізована / Муніципальна охорона

Жінка отримала необхідну допомогу / Муніципальна допомога