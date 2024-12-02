Росіяни вже біля річки Оскіл: боєць ЗСУ описав дії ворога на Куп'янському напрямку

Армія окупантів мала ціль до початку листопада повністю зайняти лівий берег річки Оскіл на Харківщині та закріпитись там. Однак їм це не вдалось і вони продовжують бойові дії для подальшого форсування річки.

Поки що максимум, що зробили росіяни – залучили диверсійні групи для перетину річки. Про це 24 Каналу розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, зауваживши, що в районі Кругляківки ворог дійшов до води, де тривають активні бойові дії.

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Дії ворога на Куп'янському напрямку

Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр зараз працює на двох напрямках – населені пункти Глибоке, Липці, що на півночі Харківської області, та на Куп'янському напрямку.

На останньому українські військові мають незмінне завдання – утримати лівий берег річки Оскіл та завдати максимального ураження окупаційним військам.

У ворога було завдання до 1 листопада повністю зайняти лівий берег і готуватись до форсування річки Оскіл. Вони це не здійснили,

– наголосив Маляревич.

Заступник командира пояснив, що форсування – це процес переправи через річку, налагодження пантонних переправ, забезпечення контингенту на іншому березі.

Ситуація біля річки Оскіл: дивіться на карті

Був випадок з російською ДРГ біля населеного пункту Дворічна, група з 30 осіб на човнах перекинули канати на найвужчому річищі річки (40 метрів). Зараз триває операція щодо зачистки цієї території.

Південніше від Куп'янська, тобто Кругляківка, ворог дійшов до річки Оскіл, але цю територію ми називаємо сірою зоною. За Кругляківку зараз тривають бої,

– зазначив Маляревич.

До слова, у ніч проти 1 грудня аналітики Deep State виклали повідомлення про просування ворога на Харківщині, а саме про форсування річки Оскіл біля Масютівки.