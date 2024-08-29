Забруднення Десни та Сейму: що вирішила Держкомісія ТЕБ та НС

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 29 серпня розглянула проблему із забрудненням річок Десна і Сейм. Під час засідання ухвалили рішення щодо покращення якості води.

Про це в етері телемаратону розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Окрім того, комісія вже дала відповідні доручення щодо покращення ситуації із забрудненням у Десні та Сеймі.

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Що вирішила Держкомісія стосовно забруднення у Десні та Сеймі

Стрілець зазначив, що за результатами засідання комісія доручила Держекоінспекції, Держводагентству, а також Чернігівській та Київській ОВА разом з нами здійснити заходи для абсорбції тих забруднювальних речовин, які виявили у річках. Тобто знайти абсорбент, який зміг би покращити якість води.

Міністр також наголосив, що 29 серпня вранці були відібрані ще одні аналізи, й знайдено той коагулянт, що може дійсно впоратися із забрудненням.

Ще одне питання – збирання тієї риби, яку викинуло на берег, щоб не погіршити санітарно-епідеміологічну ситуацію. Держекоінспекція, ДСНС, Держспоживслужба, Держрибагентство сьогодні продовжують працювати над тим, щоб зібрати мертву рибу,

– розповів Стрілець.

За словами глави Міндовкілля, за попередній тиждень понад 10 тонн риби зібрали в Сумській області й зараз понад 2 тонни зібрали в Чернігівській області.

Які рішення ухвалила комісія, щоб не погіршити ситуацію у річках

Ще одне питання, яке обговорили на засіданні, за словами Стрільця, як запобігти тому, щоб мертва риба рухалась нижче за течією річки. Для цього вирішили встановити сітки-бар'єри.

"Ці заходи мають бути проведені максимально швидко, щоб протягом тижня ми оцінили ефективність", – зауважив Стрілець.

Міністр також підкреслив, що загрози питному водопостачанню через забруднення річок немає, а міністерство робить усе, щоб і не було такої загрози. Стрілець також висловив надію на те, що затверджені рішення спрацюють і ця забруднена пляма не дійде до Київської області.