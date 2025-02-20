США не хочуть називати Росію агресором у новому комюніке G7 до річниці вторгнення, – FT

США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві G7 щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Таким чином Штати можуть зірвати традиційну демонстрацію єдності проти терористичного Кремля.

Також наразі ще не узгоджена участь президента Зеленського в онлайн-саміті G7 у понеділок, 24 лютого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви п'ятьох західних офіційних осіб для Financial Times.

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Трамп пропонує запросити Росію назад у G7

Ще під час президентства Байдена адміністрація часто використовувала фразу "російська агресія" щодо війни в Україні.

Представники США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які використовувалися лідерами G7 з 2022 року для опису конфлікту,

– пише Financial Times із посиланням на офіційних осіб.

Окрім того, американський президент запропонував запросити Росію назад у G7.

Один із чиновників наголосив на тому, що Росію та Україну потрібно розрізняти – "вони не однакові". І хоча США виступають проти цієї позиції, країни, що підтримують нашу державу, таки сподіваються домовитися.

Зауважується, що у посольстві США в Києві цю ситуацію коментувати відмовилися.

"Наполегливість адміністрації Трампа щодо пом'якшення формулювань відображає ширшу зміну політики США щодо опису війни як "українського конфлікту", заявили двоє людей, знайомих із цією справою", – передає видання.

Прикметно, що США зібралися змінити свої формулювання якраз після перемовин з Росією у Саудівській Аравії. Після них Трамп також видав декілька скандальних заяв про вину України у війні, рейтинг Зеленського, потребу провести вибори тощо, чим викликав критику навіть у Європі та США.