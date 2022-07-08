На Чернігівщині з річки витягнули 2 російські танки і 5 "законсервованих" окупантів

У Менській громаді на Чернігівщині затонули два ворожі танки. Там знайшли тіла 5 російських окупантів.

Очевидці розповідають, що один танк потонув в кінці лютого. Ще один – витягнули 6 липня.

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Танки потонули разом з екіпажем

На території Менської громади на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки і п'ятеро "законсервованих" окупантів,

– мовиться в повідомленні.

Ворожий танк Т-72, що потонув у лютому, лежав у воді догори гусеницями. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім.

Ще один танк тієї ж моделі витягнули в липні. Цього разу всередині знайшли повний склад екіпажу – троє росіян.

Затонулі танки й залишки окупантів / Фото ОК "Північ"

росія приховує втрати

У Херсоні російські окупанти часто спалюють тіла солдатів. Таким чином вони хочуть приховати свої втрати. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони 7 липня.

На околицях міста не раз помічали місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їх складно через значні пошкодження від вогню. Тіла привозять вантажівками з місцевого СІЗО.

росіяни хочуть приховати правду про навмисну пожежу, тому спочатку на місці організовують потужний вибух. Таким чином вони створюють ілюзію начебто займання сталося через обстріли.

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