У річці Іква загинула риба, – журналістка про наслідки витоку аміаку на Тернопільщині

У Тернопільській області ліквідували витік аміаку, що виник внаслідок руйнування резервуарів уламками російської ракети. Наслідки досі намагаються усунути.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка з Тернополя Зоряна Яремишин. За її інформацією, наростання показників аміаку в пробах, які брали представники лабораторного центру з води, повітря та ґрунту, почалося ввечері 5 квітня.

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Ліквідація наслідків триватиме приблизно тиждень

"Екологи зафіксували у річці Іква надзвичайну ситуацію. Внаслідок аміаку загинула вся риба. Просять жителів не ловити її, щоб не було отруєння", – повідомила журналістка

Ліквідація наслідків витоку триватиме приблизно тиждень, розповіла Зоряна Яремишин. Аби вода очистилась від аміачного впливу, потрібно приблизно 5 днів.

Наразі місцева влада сподівається, що наслідки витоку невдовзі зменшаться, адже кількість аміаку в резервуарах була незначною. На щастя, від уламків ракети окупантів люди не постраждали.

До слова, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш ще ввечері 5 квітня повідомив, що ворожа ракета була націлена на один із об'єктів критичної інфраструктури в області. ЗСУ її збили, але склад з мінеральними добривами пошкодили уламки.

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