На річці у Житомирі перекинувся човен з людьми: є жертви

На річці Тетерів перевернувся човен із групою людей. Є загиблі.

Нещасний випадок трапився у Житомирі. Там на воді загинуло двоє людей. Про це повідомили у ДСНС України.

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Трагічна прогулянка

На річці Тетерів перекинувся човен, в якому перебувало семеро людей. Дві людини потонули, одну вдалося врятувати.

Попередньо, одну із жінок з води витягнули місцеві жителі, які перебували на березі річки. Потерпілу госпіталізовано до медзакладу.

Водолази Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіло ще однією жінки на відстані близько 250 метрів від берега.

Наразі тривають пошукові роботи ще однієї загиблої. Інші четверо людей медичної допомоги не потребували.

До слова, на початку вересня на Львівщині під час купання в річці загинули дві дівчинки.

Три подруги відпочивали на річці, коли одна з них почала тонути, інша намагалася її врятувати, але теж почала тонути. Небайдужий чоловік витяг одну із дівчат на берег, де рятувальники та поліція намагалися провести реанімацію до прибуття медиків.