Нефункціональна розробка пішла "під ніж": у Росії утилізують рідкісний літак Іл-76ПП

У російському місті Іркутськ на місці колишнього навчального аеродрому утилізовують рідкісний літак Іл-76ПП. Це роблять, аби звільнити територію для забудови.

"Монстр радянської розробки" теоретично мав би "глушити" навіть зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це пише Defense Express, повідомляє 24 Канал.

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Чому Іл-76ПП став нефункціональною розробкою

Точний час створення літака Іл-76ПП невідомий, але його розробку відносять до середини 1980-х років. Він був виготовлений в одному екземплярі, не дійшовши до серійного виробництва.

Передбачалось, що Іл-76ПП використовуватимуться в першу чергу для "глушіння" радарів західних зенітно-ракетних комплексів, зокрема систем Patriot.

У Defense Express вважають, що найбільш цікавою та специфічною деталлю, яка, ймовірно, і стала причиною закриття проєкту, був комплекс радіоелектронної боротьби "Ландиш", встановлений на цьому літаку.

Літак Іл-76ПП: дивитися фото

Розміщення "Ландиша" вимагало додаткових джерел живлення, для цього конструктори встановили два генератори на базі авіаційного двигуна. Проте навіть цього виявилося недостатньо для надійного живлення апаратури РЕБ.

Найбільшою проблемою стало те, що під час робіт і випробувань конструкторам не вдалося забезпечити електромагнітну сумісність між бортовою апаратурою літака та "Ландишом", контейнери якого розміщувалися на закінцівках крил.

Простіше кажучи, Іл-76ПП виявився громіздкою та нефункціональною розробкою, яка не могла виконувати своє головне завдання. Тож у 1993 році літак відправили на зберігання на навчальний аеродром в Іркутську.

Ймовірно, про нього згадали лише наприкінці 2024 року, коли виникла потреба звільнити територію під забудову.

Авіатроща Іл-76 у Бєлгородській області

24 Канал повідомляв, що вранці 24 січня 2024 року в Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76. Усі, хто був на борту, загинули.

Опісля окупанти заявляли, що на літаку нібито перебували українські військовополонені, яких везли на обмін. Однак росіяни на місце події нікого не допустили.

Коментуючи падіння Іл-76 у Бєлгородській області, речник Повітряних сил Юрій Ігнат, зазначив, що Іл-76 не є серйозною втратою для Росії. На балансі ворога близько сотні таких літаків, Україна також має такі повітряні судна на озброєнні.