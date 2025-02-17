Україна – не країна сировини, – Зеленський пояснив, чому Київ не підписав угоду зі США
- Україна зацікавлена в угоді зі США щодо природних копалин, але тільки після доопрацювання документа з урахуванням її ключових інтересів.
- Володимир Зеленський наголосив на необхідності окреслення гарантій безпеки та відзначив важливість інвестицій США.
Україна зацікавлена в угоді зі США щодо використання її природних копалин. Однак підписання можливе лише після доопрацювання документа з урахуванням ключових інтересів України.
Про це Володимир Зеленський 17 лютого розповів під час онлайн-пресконференції в Абу-Дабі, передає 24 Канал. Україна хоче підписання угоди.
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Чого наразі не містить угода
За словами Зеленського, ця угода не є чимось принципово новим – подібні домовленості вже укладалися в різний час. Однак головне питання не в тому, що Україна може надати, а в тому, що вона отримає натомість.
Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США. Я також говорив про це президенту Трампу: Україна хоче підписати угоду,
– каже український лідер.
Наразі угода не містить гарантій безпеки, а це "принципово важливий аспект", що повинен бути хоча б окреслений у меморандумі. Окремі деталі можуть змінюватися, але фундаментальні питання мають бути чітко визначені.
Зокрема, гарантії безпеки слід розглядати в контексті НАТО або альтернативних механізмів. Вони включатимуть не лише військову допомогу, а й економічні та політичні зобов’язання.
Україна вітає інвестиції США
За словами глави держави, Україна мусить будувати власну систему безпеки за зразком Альянсу, оскільки нині не є його членом. І це має бути не просто концепція, а конкретні дії, що вимагають фінансування, зброї та інвестицій.
Зеленський також підкреслив, що Україна вітає інвестиції США, але головне – це не лише отримання ресурсів, а створення нових можливостей для інвестування.
Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі,
– заявив він.
До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що на Мюнхенській конференції минулого тижня делегація американського Конгресу могла запропонувати Зеленському підписати документ, за яким США отримали б половину майбутніх запасів мінералів в Україні. Проте український президент "ввічливо відмовився".