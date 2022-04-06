Рідним російських мародерів зателефонували нібито з "ФСБ": реакції вражають

Російські окупанти окрім звірств проти цивільного населення "відзначилися" нечуваним мародерством. Награбовані в Україні речі вони надіслали додому з Білорусі.

Україні відомі імена усіх російських виродків, які влаштували геноцид українців на Київщині. Окрім того, у розпорядженні України є імена та номери усіх окупантів, які надсилали додому награбовані речі з Білорусі.

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Дзвінок брату мародера

Брату одного з мародерів надійшов дзвінок, українці представилися "ФСБ". В того запитали, чи знає він, що посилки, які до нього йдуть – це награбовані в Україні речі. Той лише щось налякано мугикав.

Наприкінці розмови наші пообіцяли, що окупантам та їх рідня понесуть відповідальність за всі злочини, що ті скоїли в Україні.

Відео розмови з братом окупанта-мародера:

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