Рига й Вільнюс солідарні з Україною: у містах майорять синьо-жовті прапори

Латвія та Литва висловлюють свою солідарність з Україною та тлі загрози нападу Росії. У цих країнах почали вивішувати синьо-жовті стяги.

Українські прапори вивішали у Ризі та Вільнюсі. Вони з'явилися як на житлових будинках, так і на будівлях держустанов, повідомляє 24 канал.

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Синьо-жовті прапори у Литві

Співзасновник Форуму вільної Росії Іван Тютрін, який емігрував і проживає у Вільнюсі, повідомив у мережі, що його сусід змінив литовський стяг на прапор України на своєму будинку. Ба більше – чоловік зазначив, що у місті це не поодинокий випадок. Багато литовців підтримують українців, вивішуючи синьо-жовті полотна.

Держоргани осторонь не залишаються – нещодавно синьо-жовтий прапор вивісили й на будівлі мерії Вільнюса,

– додав росіянин.



У Литві місцеве населення вивішує українські прапори / Фото Івана Тютріна



На мерії Вільнюса теж майорить синьо-жовтий стяг / Фото Івана Тютріна

Українські стяги у Латвії

У Посольстві України в Латвії оприлюднили фото будівлі мерії міста Риги. Там 14 лютого встановили український прапор та підсвітку у синьо-жовтих кольорах. За рішенням міського голови Статіса, споруда світитиметься барвами українського прапора до 20 лютого.



На будівлі мерії Риги встановили український прапор / Фото Посольства України в Латвії



Споруду підсвічують синьо-жовтими кольорами / Фото Посольства України в Латвії

День єднання в Україні: що відомо

Через інформацію західних ЗМІ про можливе вторгнення Росії президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. У глави держави зазначили, що це свято спрямоване на зміцнення стійкості суспільства в умовах зростання гібридних загроз, а також інформаційно-пропагандистського й морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

Цього дня український прапор піднімуть на будинках та спорудах у всіх населених пунктах країни.

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