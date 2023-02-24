Рік болю, жалю, віри та єдності, – Зеленський показав зворушливий ролик до роковин вторгнення

Рівно рік тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну після 8 років протистояння на Донбасі. Цей рік став для нас роком болю, жалю, віри та єдності.

Президент Володимир Зеленський уранці цього дня опублікував зворушливий ролик про те, яким був цей рік для українців. Глава держави наголосив, що рік тому багато із нас зробили свій вибір – іти зустрічати ворога, давати йому відсіч.

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Рік незламності, рік перемоги

24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!

– наголосив президент.

Коментарі до опублікованих главо держави кадрів зайві, адже навіть ці півтори хвилини показують біль усього народу і змушують пригадати усе те, що ми пережили за останній рік. Сьогодні кожен задумається про свій власний досвід у цій війні, згадає свій власний біль, свій власний жаль з вірою у єдність та перемогу.

Рік повномасштабної війни – зворушливі кадри, опубліковані президентом

Рік повномасштабної війни

Уночі 24 лютого 2022 року кремлівський диктатор Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення на територію України. Удосвіта вибухи розбудили жителів різних сіл та міст по всій Україні – від Сходу і до Заходу, від Півночі й до Півдня. Ворожі війська пішли у наступ з боку Білорусі, Росії, тимчасово окупованого Донбасу та Криму.

Москва хотіла влаштували бліцкриг і з мінімальними затратами захопити Київ за 3 дні й згодом окупувати всю Україну, встановивши в нас свій маріонетковий уряд. Однак всі плани ворога провалилися – українці стали на захист своєї землі.

За цей рік ми стали свідками жорстоких бомбардувань та обстрілів й воєнних злочинів російської армії. Ми побачили справжню сутність росіян, яких тішать обстріли й те, що від них гинуть мирні люди.

А ще ми побачили, наскільки ми потужна країна – ми не тільки вистояли попри всі прогнози про 3 дні, але й відвойовуємо своє. Київщина, Чернігівщина, Сумщина, майже вся територія Миколаївщини та Харківщини, Херсон та правобережжя області повернулися під контроль України. Боротьба триває.

Та 24 лютого, можливо, хтось навіть не знав, що буде завтра, а сьогодні ми впевнені, що перемога за нами. Хоча попереду ще дуже й дуже багато роботи. Та ми впораємося, бо ми – незламні.

Не забувайте про тих, завдяки кому ми досі стоїмо. Згадайте усіх тих, кого забрала у нас війна. Підтримуйте нашу армію, наших захисників та захисниць!