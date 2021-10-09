У Римі масові сутички через паспорти вакцинації: поліція застосувала водомети, є постраждалі

В італійській столиці на площі П'яцца-дель-Пополо зібралися понад 10 тисяч протестувальників, які вимагали скасувати паспорти вакцинації. Сутички дійшли до застосування водометів і навіть захоплення урядового будинку.

Протестувальники намагаються дістатися кабінету прем'єра-міністра, але їх відтісняють поліцейські. Відомо про постраждалих і з боку антивакцинаторів, і з боку силовиків.

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Погроми, водомети і спроба захопити адмінбудівлі

Близько 10 тисяч людей зібралися у Римі, аби висловити свою незгоду із введенням так званого "зеленого пропуску". Його вже за декілька днів будуть змушені пред'являти усі працівники без винятку. Інакше працедавець може звільнити людину без виплати зарплатні.

Така ініціатива уряду не сподобалася противникам вакцинації. Спершу вони провели мітинг, скандуючи антивакцинаторські гасла. Згодом вирішили штурмувати адмінбудівлі, розділившись на дві колони.



Сутички між антивакцинаторами і поліцією / Фото La Presse

Погром у Римі, який влаштували антивакцинатори: дивіться відео 24 каналу

Як підтверджують силовики, у сутичках постраждав поліцейський, який отримав травму голову. Двох учасників акції заарештували. Очільник ультраправої організації "Форца Нуова" Джуліано Кастелліно, за даними джерел, отримав поранення в голову.

Мітингарі штурмують резиденцію прем'єра Драґі

Як повідомляють очевидці 24 каналу, сутички продовжуються і пізно ввечері після розгону основної акції. Так, мітингарі намагаються прорватися до Палаццо Кіджі – резиденцію прем'єр-міністра Маріо Драґі. Втім, їх відтісняють правоохоронці. У центрі Рима багато правоохоронців і лунають сирени.

Мітингарі намагалися захопити резиденцію прем'єра: дивіться відео 24 каналу

Захоплення будинку профспілок

Група демонстрантів по обіді захопила штаб-квартиру Загальної італійської конфедерації праці (CGIL) у Римі. З гаслами "Ні зеленому пропуску" і "Свободи" група протестувальників вдерлася до будівлі.

Вони зламали двері штаб-квартири профспілки, проте поліції вдалося зупинити демонстрантів, аби ті її не розгромили. Влада називає такі дії подібними до фашизму.

Напад на штаб-квартиру – це акція фашистських дружин. Ми маємо намір відбити атаку на демократію і на весь трудовий світ. Ніхто не зможе повернути нашу країну в часи фашизму,

– заявив генсекретар установи Мауріціо Ландіні.

Проте, вимоги демонстрантів планують розглянути. 10 жовтня має зібратися загальні збори Конфедерації для вирішення їхніх ініціатив.

Водночас, за словами міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо, треба засудити те, що сталося.

Це не протестувальники, це злочинці…. Досить цього безпрецедентного насильства, використання вакцини та зеленого пропуску рятує життя та дозволяють уникнути нових закриттів,

– сказав чиновник.

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