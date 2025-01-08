Україні треба готуватися воювати вдовгу, – Ріна Рєзнік

Українцям потрібно готуватися вести тривалу війну, навіть попри зміни в міжнародній політиці та зокрема гучні заяви світових лідерів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла Ріна Рєзнік – керівниця служби супроводу бригади "Азов".

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Україні потрібно готуватися воювати вдовгу

Ріна Рєзнік пояснила, що зараз намагається не думати про терміни закінчення війни, тому що раніше її політичні та військові прогнози не збувалися. За її словами, щоразу, коли вони була у чомусь впевнена, все відбувалося навпаки.

А щодо війни, то треба готуватися воювати вдовгу, щоб там не здавалося. Звернути сили і плани можна завжди. У мене такий був момент, коли я планувала, що треба буде менше працювати ось вже через 2 тижні, потім через 3 тижні, потім через 6. І так затягувалося,

– сказала керівниця служби супроводу бригади "Азов".

Рєзнік додала, що зараз вони з командою вже будують плани на 2025 та 2026 роки. За словами дівчини, "Азову" вже вдалося розвинути якісну медичну службу – і тепер хочеться продовжувати робити усе на такому ж системному великому рівні.

Хочеться, щоб вся робота була не дарма, щоб те, як ми зараз працюємо з пораненими, працювало на нас і далі,

– підсумувала Ріна Рєзнік.

Зверніть увагу! Читайте повне інтерв'ю з керівницею служби супроводу бригади "Азов" Ріною Рєзнік за посиланням.