Ахметов 18 років приховував жінку, двох дітей і їхнє майно у Конча-Заспі, – "Слідство Інфо"

Бізнесмен Рінат Ахметов має двох дітей з уродженкою Донецька Аліною Литвиненко. На них та їхню матір записано чимало майна.

Проте бізнесмен приховував свою родину протягом 18 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

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Що відомо про сім'ю Ріната Ахметова та її майно

За даними "Слідства.Інфо", мати дітей Ахметова володіє будинком у Конча-Заспі та 12 гектарами землі на березі Дніпра. Тоді як самі діти, які ще вчаться у школі, є власниками нерухомості в Куршевелі вартістю 78 мільйонів євро.

Журналістам вдалося встановити, що у 2007 році на той час 25-річна Аліна Литвиненко стала власницею маєтку на вулиці Старокиївській у Козині (Конча-Заспа) під Києвом. За їхніми даними, жінка придбала його у компанії з Британських Віргінських Островів "Медко Сервісіз Лімітед", яка пов’язана з групою System Capital Management (СКМ) Ріната Ахметова.

Варто зазначити, що інтереси Литвиненко на угоді представляла особа, яка також пов’язана із СКМ. Окрім цього, у 2017 жінка стала власницею компанії "Козін-Люкс", якою до того володів сам Рінат Ахметов. На той момент на балансі цієї компанії було майже 12 гектарів землі у Козині на березі Дніпра, яка перейшла у власність Литвиненко.

Окрім цього, з реєстрів нерухомості розслідувачі дізналися, що у період з 2014 до 2017 року в Ріната Ахметова та Аліни Литвиненко народилися двоє дітей – Даніяр та Даміра. Зазначимо, що бізнесмен ніколи не згадував про них під час інтерв’ю.

Журналісти з'ясували, що 11-річний Даніяр та 7-річна Даміра є власниками французької компанії ALMARIN PROPERTIES, яка володіє шале в Куршевелі на 217 квадратних метрів, оцінною вартістю майже 78 мільйонів євро.

У пресслужбі System Capital Management відповіли, що не коментують особисте життя. Водночас додали, що "сімейний стан пана Ахметова не змінився".

Зауважимо, що досі публічно було відомо лише про двох дітей Ахметова – синів Даміра й Алміра. В інтерв’ю трирічної давнини для швейцарського видання він згадував лише про них. Про інших жінок, окрім дружини Лілії Ахметової (Смирнової), бізнесмен також не розповідав.

Додамо, що статки Ахметова, найбагатшої людини України, зросли на 379 мільйонів доларів. У 2024 році вони сягнули 6,22 мільярда доларів.