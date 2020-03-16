Падіння ринку нерухомості: чого чекати в умовах фінансової кризи

Ціни на нерухомість впали на третину через кризу 2008 та кризу 2014. Через поширення пандемії коронавірусу Covid-19 у світі, світова економіка на порозі кризи, а деякі країни вже заявили про її початок. Як можлива світова криза 2020 вплине на ринок нерухомості розбирався сайт 24 каналу разом з експертом.

Економіка України в очікуванні. В Україні оголосили карантин, а кілька міст його посилили, закривши все, крім продуктових магазинів, заправок та аптек. Все це – щоб запобігти поширенню смертельно небезпечного коронавірусу Covid-19. Проте такі дії по всьому світу спричинили світову кризу, яка вплине і на Україну, зокрема й на ринок нерухомості.

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Вартість житла в Україні 2020

Середня вартість квадратного метра в новобудовах українських міст коливається від майже 11,000 в Хмельницькому та Кропивницькому до майже 30,000 у столиці. Традиційно купівля житла у найбільших містах (Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпро) обійдеться на порядок дорожче, ніж в менших обласних центрах. Детальніше дивіться на карті.

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Як впала нерухомість у 2008 і 2014?

Щоб спрогнозувати як майбутня криза вплине на ринок нерухомості, потрібно звернутися до історії.

Ринок нерухомості ще не відновився після кризи 2008 та 2014 років.

Ми проаналізували як змінилися ціни на нерухомість з 2008 року. Після початку фінансової кризи, ціни на нерухомість впали більш ніж на третину. Різке падіння припало на 2009, але продовжувалося до 2012, коли ситуація більш менш стабілізувалася. Та це тривало не довго, оскільки у 2014-2015 країну охопила нова локальна криза через війну на Сході та несприятливу ситуацію на світовому ринку сировини. Знову ж таки, тоді ціни на нерухомість в доларовому еквіваленті впали на третину.

У 2018 вартість нерухомості зросла на 20%, але вже до початку 2019 відкотилися назад до вартості 2017.

Чи впаде вартість нерухомості у 2020?

Після кризи 2008 та кризи 2014 ціни на ринку нерухомості впали на 30%. Проте цього разу економіка України сильніша, принаймні якщо вірити новопризначеному прем’єру Денису Шмигалю.

Україна в цю кризу входить набагато сильнішою, ніж це було в 2008 році. У нас як ніколи велика ліквідність в банках. У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас по бюджетному курсу, який запланований (27 гривень до долара). У нас досить позитивний діалог з МВФ, ми домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов,

– розповів Шмигаль.

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Такої ж думки і президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта. "Це були різні кризи і різні були підстави для криз і правильно влада вважає, що таких наслідків як було 2008 року не має бути. У 2008 був дуже спекулятивний ринок нерухомості. У 2014 році в нас була політична криза, тому вплив був інший. В цьому році інші підстави і інші наслідки будуть," – пояснює Юрій Піта у коментарі 24 каналу.

Ми не очікуємо такого провального сезону як був у 2008 році, та й навіть у 2014. Обвалу не буде,

– додає Юрій Піта.

Чи існує ризик припинення будівництва?Якщо гривня сильно впаде, то це вплине на забудовників, які зараз на етапі будівництва. Проте, на думку експерта Юрія Піти, це не стане причиною для припинення будівництва. За його словами останні забудови, які зупинилися, жодним чином не пов'язані з збільшенням вартості матеріалів. Для цього є інші ризики (зокрема, невміння прорахувати правильно вартість будівництва). Якщо в забудовників будуть певні ресурси для маневру, а у великих забудовників вони є, то вони витримають.

Як іпотека вплине на ринок нерухомості?

В Україні – одні з найвищих ставок по іпотеці не те, що у Європі, а й у всьому світі. Гірша ситуація лише в Ірані, Венесуелі та Аргентині. В Європі ж за цим показником Україна "лідирує".

Раніше президент Володимир Зеленський обіцяв зменшення іпотечних ставок до 10% вже восени.

Уряд та Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже важке завдання, але вже реальне,

— заявив Зеленський.

Проте тепер, за умови світової кризи та девальвації гривні, обіцянка низької іпотеки може не справдитися. Водночас експерт з нерухомості Юрій Піта вбачає в низькій іпотечній ставці підтримку для ринку нерухомості під час кризи.

Люди готові кредитуватися під 10-12%. Якщо так буде, то це оживить ринок нерухомості. Воно (нижча ставка на іпотечне кредитування – 24 канал) не є спасінням, але є підтримкою ринку нерухомості. Ми на це розраховуємо,

– розповідає експерт.

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Скільки потрібно заощаджувати, щоб купити квартиру?

Ми проаналізували середній дохід мешканців шести великих міст України та середню вартість однокімнатної квартири, щоб порівняти наскільки швидко можна накопичити на купівлю квартири і ось результати:



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Найдешевше купівля квартири обійдеться мешканцям Запоріжжя, а найдовше збиратимуть гроші львів'яни. Про те як ми рахували читайте у матеріалі.

До слова, в умовах кризи новобудови стають більш привабливими, ніж житло на вторинному ринку.

Як правило, коли змінюється курс долара, тобто він зростає, то новобудови більше в попиті, тому ціни не так швидко змінюються. Якщо в людини на руках долар, то вона вигідніше купує житло на первинному ринку, де ціна в гривні. Тому я не думаю, що первинний ринок дуже від цього (можливої світової кризи - 24 канал) постраждає,

– вважає Юрій Піта.

З чого почалася криза?

У Китаї зафіксували новий вид вірусу – коронавірус Covid-19. Через це Китай ввів обмеження. Американські компанії-гіганти були змушені закрити свої заводи на території Китаю, від чого похитнули ринок акцій.



Китай зменшив обсяги торгівлі та почав споживати менше нафти. Через скорочення попиту на ринку нафти, ціни почали поволі падати. ОПЕК (країни-експортери нафти) вирішили домовитися з Росією і скоротити видобуток нафти, щоб повернути "нормальні" ціни. Росія не захотіла і через це Саудівська Аравія спричинила обвал цін на ринку нафти на 30% . Це у свою чергу потягло за собою зниження цін у інших сферах, зокрема ринках сировини, яку Україна експортує.

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