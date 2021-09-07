Рішення було прийняте дуже швидко, за один день, – Буданов про евакуацію з Афганістану

Ключову роль у евакуації людей з Афганістану відігравало Головне управління розвідки. Як зазначив глава ГУР Кирило Буданов, розвідники спеціалізуються на таких операціях і рішення ухвалювалось всього за один день.

Буданов зауважив, що завдання для спецпідрозділу ГУР – типове.

До теми Україна не припинить евакуацію з Афганістану після виходу військових США, – МЗС

Лише на першому етапі врятували 83 людини

Там де багато підрозділів світу не наважаться на щось, тому що це підвищені ризики, у нас бачення зовсім інакше. Тому це і є запорукою того, що нам вдалося евакуювати ту групу журналістів, про яку так багато зараз розповідають у пресі,

– зазначив Буданов.

Голова ГУР наголосив: мовиться лише про одну групу, в яку входили представники багатьох правозахисних організацій та медіа. Були евакуйовані журналісти таких видань, як USA Today, The Washington Post і інші. Це було другим етапом завдання, на першому – врятували 83 людини.

Нам не потрібен нічий дозвіл, – Буданов

Ми в змозі проводити операції у будь-якому куточку світу, якщо це буде потрібно, і нам не потрібен нічий дозвіл, чи щось інше. Приймається рішення і воно буде виконане.Це рішення було прийняте дуже швидко, за один день,

– пояснив Буданов.

Зазначимо, що про спецоперацію українських розвідників згадували великі світові ЗМІ. Українські спецпризначенці йшли пішли з безпечної зони евакуації та проводили своїх "підопічних" на летовище. Це було в день, коли в Кабулі прогриміли вибухи.

Більше тут Ангели-охоронці: навіщо українські військові ризикнули заради невідомих афганців